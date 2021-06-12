10 июня в Мосгорсуде завершилось последнее из апелляционных слушаний по искам ДГИ (департамент городского имущества) к жильцам бывшего общежития оборонного завода «Салют» (9-я улица Соколиной Горы д. 9). Суд утвердил решение о выселении (ранее вынесенное судом первой инстанции).

Напоминаем, ранее этих людей искали по всей стране. Обещали жильё в обмен на работу на оборонном заводе (главная продукция – двигатели для истребителей), а потом эти люди оказались не нужны. Всем им предложили выйти вон. Естественно, началось сопротивление. В ответ на отключения света и воды люди коллективно ходили в управу (отказывались выходить пока не включат, а один раз даже разводили перед управой костер), люди участвовали в разбитом перед мэрией лагере жильцов общежитий, люди прорывались (иногда в буквальном смысле) на предвыборные собрания Собянина.

В итоге большинство жильцов были расселены в благоустроенные квартиры (в 2012-14 годах). А вот пять семей как-то пролетело. Сначала им давали смотровые ордера на жильё, непригодное для проживания (от слова совсем), потом же городские чиновники и вовсе стали отрицать, что когда-то признавали за этими людьми жилищные права. А смотровые они, типа, сами нарисовали.

Почему так произошло, автор материала не знает. Впрочем, он предполагает, что когда жульё поняло, что не сможет украсть у людей дом, решило отобрать хоть что-то, хоть пять квартир. Снова начались попытки отключения света и тепла (сначала вялые и прекращающиеся поле коллективного визита жильцов в управу и прокуратуру), затем всё более настойчивые. Параллельно были поданы иски в суд на выселение. Жильцы, естественно, снова организовывали акции протеста, но общественный резонанс, вызванный действиями пяти семей пугал власти гораздо меньше, чем раньше, когда выселяемых семей было несколько десятков. Фемида, выслушав аргументы ДГИшных чиновников о том, что эти люди никогда не имели жилищных прав, а смотровые рисовали сами, приняла нужную позу и услужливо и смачно подмахнула.

10 июня апелляционная инстанция вынесла решение о выселении последней из оставшихся в общежитии семей. Все остальные семьи уже услужливо зачищены приставами.

Напоминаем, жильцы общежития «Салюта» (на данный момент — уже бывшие) в свободное от борьбы за крышу над головой время, делают для страны реактивные самолеты.