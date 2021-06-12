Сегодня странный праздник

Итак, наступило 12 июня, как бы "День России". "Как бы", потому что странный этот праздник менял название - первым был "День независимости России". Почему?

На самом деле это был день выборов первого в истории РСФСР президента, Ельцина. Но отсылал к "декларации о независимости России", принятой вскоре расстрелянным Верховным советом - по сути, потешный документ, как казалось, не несший никакой смысловой нагрузки, тольеко пропагандистсвукю. Принимавшие его и подумать не могли, что вскоре СССР развалистя на множество не зависимых государств, а Россия останется "независимой" от собственных исторических территорий и половины населения.

Через некоторое время двусмысленность названия стала, что называется, "колоть глаз", и его в несколько приемов сменили на нынешнее - вообще непонятное, о чем.

Почему День России - 12-го числа июня, когда, по сути, ничего знаменательного не произошло. Ну выбрали Ельцина, и что? Россия с Ельцина, что ли, началась? Тоже мне, Рюрик...

Отношение народа к этому странному празднику тоже вполне очевидное.

Опрос на ФОРУМе.мск.

Что для вас 12 июня?: День позора: день независимости России от здравого смысла (18) Праздник: день суверенитета России (2) День предательства Советского Союза российским руководством (40) Просто лишний выходной, и ничего больше (14)

Как видите, что угодно, только не день суверенитета.

А вот опрос на канале "Социал Za".

Что для вас 12 июня?

10 тыс. голосов

День позора: день независимости России от здравого смысла 23 %

Праздник: день суверенитета России 2 %

День предательства Советского Союза российским руководством 52 %

Просто лишний выходной, и ничего больше 23 % Как видите, общий итог сопадает, а число опрошенных куда больше, чем обычно опрашивает ВЦИОМ. В общем, день предательства... Анатолий Баранов