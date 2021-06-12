Сегодня странный праздник

Итак, наступило 12 июня, как бы "День России". "Как бы", потому что странный этот праздник менял название - первым был "День независимости России". Почему?
На самом деле это был день выборов первого в истории РСФСР президента, Ельцина. Но отсылал к "декларации о независимости России", принятой вскоре расстрелянным Верховным советом - по сути, потешный документ, как казалось, не несший никакой смысловой нагрузки, тольеко пропагандистсвукю. Принимавшие его и подумать не могли, что вскоре СССР развалистя на множество не зависимых государств, а Россия останется "независимой" от собственных исторических территорий и половины населения.
Через некоторое время двусмысленность названия стала, что называется, "колоть глаз", и его в несколько приемов сменили на нынешнее - вообще непонятное, о чем.
Почему День России - 12-го числа июня, когда, по сути, ничего знаменательного не произошло. Ну выбрали Ельцина, и что? Россия с Ельцина, что ли, началась? Тоже мне, Рюрик...
Отношение народа к этому странному празднику тоже вполне очевидное.
Опрос на ФОРУМе.мск.
|Что для вас 12 июня?:
|День позора: день независимости России от здравого смысла (18)
|Праздник: день суверенитета России (2)
|День предательства Советского Союза российским руководством (40)
|Просто лишний выходной, и ничего больше (14)
Как видите, что угодно, только не день суверенитета.
А вот опрос на канале "Социал Za".
10 тыс. голосов
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