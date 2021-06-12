"Социал Za": Человеку, ударившему президента Франции дали четыре месяца тюрьмы!

Обзор новостей с Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск:
1. Суд приговорил Дамьена Тареля, который ударил президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы
2. Сестра министра обороны Сергея Шойгу, депутат Госдумы от «Единой России» Лариса Шойгу умерла в результате инсульта
3. Поступили данные о неравенстве доходов населения
4. Сбербанк выяснил желаемый россиянами размер дохода
5. Восточный экономический форум во Владивостоке может и не состояться
6. Руцкой не помнит, сколько людей погибло под его руководством
7. Лишение свободы слова на 70 лет
8. Минувшей ночью была погашена задолженность по заработной плате
9 И о радостном…
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