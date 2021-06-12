"Социал Za": Человеку, ударившему президента Франции дали четыре месяца тюрьмы! Обзор новостей с Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск: 1. Суд приговорил Дамьена Тареля, который ударил президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы 2. Сестра министра обороны Сергея Шойгу, депутат Госдумы от «Единой России» Лариса Шойгу умерла в результате инсульта 3. Поступили данные о неравенстве доходов населения 4. Сбербанк выяснил желаемый россиянами размер дохода 5. Восточный экономический форум во Владивостоке может и не состояться 6. Руцкой не помнит, сколько людей погибло под его руководством 7. Лишение свободы слова на 70 лет 8. Минувшей ночью была погашена задолженность по заработной плате 9 И о радостном…



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