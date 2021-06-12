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Московский листок

"Социал Za": Человеку, ударившему президента Франции дали четыре месяца тюрьмы!

Опубликовано 12.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск:

1. Суд приговорил Дамьена Тареля, который ударил президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы

2. Сестра министра обороны Сергея Шойгу, депутат Госдумы от «Единой России» Лариса Шойгу умерла в результате инсульта

3. Поступили данные о неравенстве доходов населения

4. Сбербанк выяснил желаемый россиянами размер дохода

5. Восточный экономический форум во Владивостоке может и не состояться

6. Руцкой не помнит, сколько людей погибло под его руководством

7. Лишение свободы слова на 70 лет

8. Минувшей ночью была погашена задолженность по заработной плате

9 И о радостном…



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"Социал Za": Человеку, ударившему президента Франции дали четыре месяца тюрьмы!
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