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Московский листок

Президент Путин заявил, что лица, причастные к громким убийствам последних лет, найдены

Опубликовано 12.06.2021 в разделе комментариев 1

сша война рф
Президент Путин заявил, что лица, причастные к громким убийствам последних лет, найдены

Некоторые из них в тюрьме. Об этом он сказал в интервью NBC.

Журналист Кир Симмонс, в частности, перечислил имена Анны Политковской, Сергея Магнитского, Бориса Немцова, Михаила Лесина.

«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые из них в тюрьме, и мы готовы продолжать работу в этом направлении», — сказал Путин.

Очень интересно, почему в России об этих достижениях так мало известно. У нас что, ведутся секретные дела, идут секретные суды, которые формируют секретных узников?

Мне кажется, резонансные дела потому и называются резонансными, что вызывают резонанс в обществе. А тут мы вдруг получаем информацию о них из интервью Путина зарубежному СМИ…

Хотя…

В марте на вопрос журналиста ABC News, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил: «Да».

Теперь перед встречей с Байденом Путин как бы говорит: «Убийцы в тюрьме, а я на свободе. Простой силлогизм – я не убийца…» А что?

Остроумно. 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
дог написал 12.06.2021 11:44
Слышал, что Политковская помогала попавшим в беду людям, ее жаль. О Магнитском судить не возьмусь, некомпетентен. А Немцов и Лесин были обычные буржуазные ублюдки, нажившиеся на грабеже страны и народа. Они место в аду заслужили и кто их туда отправил, меня совершенно не волнует....
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