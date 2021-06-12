Президент Путин заявил, что лица, причастные к громким убийствам последних лет, найдены

Некоторые из них в тюрьме. Об этом он сказал в интервью NBC.

Журналист Кир Симмонс, в частности, перечислил имена Анны Политковской, Сергея Магнитского, Бориса Немцова, Михаила Лесина.

«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые из них в тюрьме, и мы готовы продолжать работу в этом направлении», — сказал Путин.

Очень интересно, почему в России об этих достижениях так мало известно. У нас что, ведутся секретные дела, идут секретные суды, которые формируют секретных узников?

Мне кажется, резонансные дела потому и называются резонансными, что вызывают резонанс в обществе. А тут мы вдруг получаем информацию о них из интервью Путина зарубежному СМИ…

Хотя…

В марте на вопрос журналиста ABC News, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил: «Да».

Теперь перед встречей с Байденом Путин как бы говорит: «Убийцы в тюрьме, а я на свободе. Простой силлогизм – я не убийца…» А что?

Остроумно.