Дно России - почему это хорошо, даже замечательно!

Сегодня в т.н. «День России» левые и патриотические силы начинают традиционную мантру о «проклятом празднике», мол, нечего праздновать развал страны и т.д.

И снова не соглашусь с вами, друзья!

12 июня было позорной датой в истории СССР. И началом конца страны, безусловно.

Но для государства Российская Федерация – страны воров, бандитов и олигархов – это день рождения - большой праздник. Российская Федерация тогда победила Советский Союз. Сколь бы то ни было печально, но это факт.

Собственно, по той же причине я выступаю категорически против восстановления памятников Дзержинскому, снятия драпировки Мавзолея на 9 мая и возврата праздника 7 ноября. Чем меньше в Российской Федерации будет советского – тем лучше. Нынешнее историческое позорище не должно ни в чем ассоциироваться с СССР. Вот совсем ни в чем. И праздники у него должны быть свои. 12 июня – ДР Российской Федерации. Так почему бы тем, кто любит Российскую Федерацию, не праздновать его? Согласитесь, олигархический режим с красным флагом, памятниками Ленину и Дзержинскому и отмечанием 7 ноября выглядел бы странно. Но хуже всего – что все эти символы ассоциировались бы не с СССР, а с РФ, и будущим поколениям было бы потом значительно труднее принять их. Мы это видим на Украине, где в глазах молодого поколения одним из главных вражеских символов, ассоциирующихся с «имперской» Россией стал почем-то памятник Ленину, которого вообще можно назвать создателем Украины. Вернее, понятно, почему…

Вот Павел Данилин в колонке на РИА Новости радуется тому, что молодежь не страдает ПТС, связанным с 12 июня и считает этот день праздником – днем рождения страны.

В частности, он приводит данные опроса ВЦИОМа: на вопрос: «Как вы считаете, следует или не следует праздновать день рождения нашей страны», 77 процентов респондентов ответили утвердительно. Еще 17 процентов уверены, что день рождения России праздновать не стоит. У шести мнение по данному вопросу не сформировалось. Таковы объективные данные, объективная реальность.

«Мы, поколение бумеров, не способны понять, что же такое День России. Для нас это как расчесывать недавно заживший шрам. Попытки осмыслить 12 июня для многих моих сверстников равноценны ходьбе одноногого на протезе. Вроде и получается, но совсем не то. Для тех же, кто моложе, День рождения страны — на самом деле праздник. Я понял это лет десять назад, когда, проснувшись утром 12 июня, увидел, как из соседнего подъезда вышла молодая пара с триколорами и отправилась явно на митинг. И тогда я осознал, что это праздник не про нас и не для нас. А для них. И именно они сами — миллениалы и зумеры — потом поймут или же уже поняли, что этот праздник значит и что это вообще было. Двенадцатое июня — это их день. День тех, кто родился после 12 июня 1990 года. Это день нашего будущего. И это — хорошо», - пишет Данилин.

Сейчас многие левые мня заклюют, но это действительно хорошо. Это замечательно!

Данилин прав: появились новые поколения будущего, не испытавшие последствия родовой травмы Российской Федерации. Только кто сказал, что эти люди – это ИХ люди? Кто сказал, что из тех, кто считает 12 июня днем рождения своей страны, не вырастут потом могильщики этой самой страны? Ведь до 1917-го многие из тех, кто поддержал революцию, тоже считали себя патриотами России. Но предложенный большевиками проект будущего оказался куда заманчивей прогнившей заскорузлой формулы царизма, и большинство россиян тогда поддержало советский проект или, как минимум, не стало выступать против его реализации.

Так будет и завтра.

Помню, в 90-е один товарищ говорил мне, что коммунисты смогут вернуться к власти только после того, как окончательно вымрет советское поколение – люди, которые помнят не только хорошее, но и плохое из нашего прошлого – люди с тем самым ПТС конца80-начала 90х. Когда советский проект для молодежи станет чем-то романтичным и привлекательным, о котором многие лишь слышали из рассказов бабушек, но собственных ассоциаций с ним не имеют…

Честно говоря, мы тогда его не поняли, пальцем у виска покрутили. Лишь спустя годы, когда у власти был уже Путин, я осознал, насколько он был прав.

Да, в своей статье Данилин активно хвалит Путина, называет день его прихода к власти «светлым событием в череде суровых испытаний» - праздником, сравнимым с 12 июня. И, конечно, вспоминает, как Ельцин напутствовал его «Берегите Россию», то есть проталкивая мысль о том, что Ельцин при всей его одиозности и противоречивости все же был патриотом.

Да, был. Патриотом Российской Федерации – антинародного олигархического режима, который он сам создал и просил Путина сберечь. И Путин, как известно, не только сберег, но и приумножил (см. насколько возросло количество долларовых миллиардеров в России).

Да, очень хорошо, что провластные пропагандисты подчеркивают преемственность эпохи Путина эпохе Ельцина. Это, черт возьми, замечательно! Ведь до этого идеологи власти пытались максимально дистанцироваться от всего плохого, что было в «проклятых 90-х», а их оппоненты-либералы убеждают нас в том, что Путин извратил наследие Ельцина.

Нет, нет и еще раз нет! Политика Путина – это продолжение политики Ельцина, только прикрытая лоскутным одеялом патриотизма и сколенвставания.

И 12 июня - главный праздник для нынешней власти. Ведь если бы не 12 июня, их бы сейчас у власти не было. Их бы вообще не было.

Помните, как 10 лет назад многие возмущались словами тогдашнего президента Дмитрия Медведева о том, что «нам 20 лет». А ведь все верно он сказал – им тогда было 20 лет. Они никакого отношения к нашей тысячелетней истории не имеют, сами же и проговорились. Я бы спичрайтера Медведева расстрелял бы за такую оплошность, будь я сторонником власти. Но будучи ее противником – я ему рукоплескал.

Так что пусть этот режим празднует СВОИ праздники и продвигает СВОИ символы. Путинская эпоха должна ассоциироваться с 12 июня и Ельциным, а не с Лениным, Дзержинским, 7 ноября и 9 мая. Хотя, увы, 9 мая они уже опошлили…

А в том, что молодежь празднует – нет ничего плохого, как раз-наоборот. Чем больше негатива будет ассоциироваться с нынешней властью и ее символами – тем лучше!