Армянский коньяк обменяли на ассоциацию с Евросоюзом

Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, которое обязывает Ереван отказаться от производства алкогольной продукции под названием «коньяк». На программу по переименованию известного армянского бренда, являющегося по сути национальным достоянием страны, Брюссель выделит 3 млн. евро.Что, конечно, никак не соответствует реальной стоимости бренда.

Требование об отказе от названия «коньяк» предусмотрено подписанным еще в ноябре 2017 года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, которое вступило в силу 1 марта 2021 года. Так что отказ от национального достояния за сущие гроши является платой за "партнерство".

Партнерство ведь разное бывает. Иногда равноправное, а иной раз один сверху, а другой снизу...

Рубить "кошкин хвост" партнеру будут постепенно: договоренности с ЕС предусматривают «плавный отказ». Сначала Армения должна перестать продавать алкогольную продукцию под этим брендом на местном рынке – на это дается 14 лет, а через 25 - на зарубежном. То есть мы будем продолжать пить армянский коньяк в течение 14 лет, пока в самой Армении о нем будут постепенно забывать, а потом над нашей вкусовой памятью начнут работать тоже.

Теперь - к истории.

Коньячное производство в Армении было основано в 1887 году купцом первой гильдии Нерсесом Таиряном в Ереване на первом винодельческом заводе, построенном еще десятью годами раньше.

В 1899 году Таирян, будучи уже в пожилом возрасте, продал завод крупному российскому торгово-промышленному товариществу «Н. Л. Шустов и сыновья».

После революции предприятие Шустовых было национализировано правительством первой Республики Армении, и завод возродился под названием Винно-коньячный трест «Арарат».

Вопрос - где тут Евросоюз?

Да, во Франции коньяк производился лет на 150 раньше, и его географическая привзяка бесспорна. Ну и что?

Завтра Италия предъявит права на слово "вино" вообще, а Египет - на пиво. Его там еще при фараонах пили.

Названия коньяк, шампанское, пармезан давно превратились из брендов в обозначения типов продуктов. Причем стали таковыми задолго до появления даже слова "бренд". И уж точно до авторских прав и законов Евросоюза.

А вот "армянский коньяк", как и "шустовский коньяк", "смирновская водка" - это точно бренды. и очень ценные.

Правительство Армении могло от этого своего национального достояния не отказываться, и все права были на его стороне. Но они отказались - за взятки ли, за какие-то иные "ништяки" или даже просто за идею европейской солидарности (хотя где Европа и где Армения).

Надеюсь, что хоть Россия не откажется от кизлярских коньяков и цимлянского шампанского? А то ведь и от водки можно отказаться - слово-то польское, а она теперь страна Евросоюза...