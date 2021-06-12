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Московский листок

Облагораживание труда удивительным образом

Опубликовано 12.06.2021 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

ссср спутник
Облагораживание труда удивительным образом

Про то, что в нынешнем году — 30 лет августу 91-ого, ускорившему распад СССР, народ помнит. А вот про то, что в 2022-ом исполнится аж 100 лет со дня образования исчезнувшей великой державы, пока не очень вспоминается. Но культурные учреждения не дремлют: начинаются всякие проекты, выставки и прочее, посвященное двум историческим датам. Читаю сегодня один чудный текст: 

«СССР был страной, в которой, благодаря самоотверженному и тяжелому подчас труду людей, большими темпами развивались промышленность и наука, объединяя в единую систему учёных и работников производства. В искусстве того времени трудовые достижения и сам труд каким-то удивительным образом романтизировались и облагораживались». 

Ясно, что писали те, кто родился после СССР. В принципе они чего-то читали и слышали: романтики-комсомольцы-мощные темпы индустриализации-космос-полярники-Олимпиада-80. Но то, что за 70 лет существования Советский Союз пережил самые разные времена, им уже невдомек. Поэтому — «того времени», без уточнений. Поэтому — «единая система ученых и работников производства» (так и вижу Ландау в мартеновском цеху, среди улыбающихся металлургов). Поэтому — «трудовые достижения и сам труд удивительным образом облагораживались» (отказываюсь комментировать, просто ржу). 

Блииин. Нас же еще так много — тех, кто родом из СССР. Мы же знаем, как оно было по правде — и про хорошее, и про ужасное. Испанский стыд — читать эту чушь. Но то ли еще будет, ведь до столетия СССР еще больше года...



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