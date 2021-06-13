5 тысяч за подбитое государственное око

10 июня 2021 года был вынесен приговор по делу первого секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова. За удар в глаз нанесенный подполковнику полиции Волковицкому В.С. (по мнению следствия и суда, нанесенный Черепановым) Александр Киприянович получил штраф – пять тысяч рублей. Автор материала думает, что в России нашлось бы очень много людей, согласных по такой таксе отрихтовать фэйс служителю закона.

Впрочем, на самом деле, смешного в происходящем мало. А.К. Черепанов лишается возможности участвовать в выборах. Судя по всему, именно это (а не желание властей получить с него пять тысяч) и было причиной провокации.

Напоминаем, Александр Черепанов трижды избирался в областную думу. Понятно, что депутат, который постоянно лезет в вопросы строительства инфекционной больницы в Тюмени; перечисления платы за добычу полезных ископаемых в бюджет Тюменской области, ХМАО, ЯНАО; финансирования водоотведения с Тарманских болот; сноса и расселения ветхого жилья; повышения заработной платы бюджетникам (учителям, медикам, работникам культуры); нормальной работы Моторного, КСК, Медоборудования, Судостроительного, АТЭ, Строймаша, Станкостроительного и других заводов; который организует акции протеста и добивается сохранения бесплатного проезда… Ну, не нужен властям Тюменской области такой депутат.

А в особенности не нужен, если учесть, что Александр Киприянович постоянно поднимал вопросы казнокрадства вообще и казнокрадства совершенного Собяниным (на тот момент главой Тюменской области) в частности. Например, при Собянине в 2 раза повысилась стоимость сноса ветхого жилья, строительство дорог в Тюмени стало дороже в 3 раза, чем в Москве). А.К. Черепанов добился закрытия нескольких замечательных бизнес-проектов, например, кредитно-бартерной линии Тюмень-Германия, что не могло не раздражать просто до крайней степени.

В общем, понятно, почему такой депутат был не нужен.

Сначала были просто подтасовки. Но подтасовки не очень помогли. Всё-таки, у количества голосов, которое можно вбросить, есть определённый предел, а когда депутат искренне работает на благо народа – народ это видит. Тогда Черепанова просто начали внаглую снимать с выборов под разными надутыми предлогами. Очередной способ стал доступен после 23 мая 2020-го. А именно — были внесены поправки в федеральный закон, по которому осуждённые по ч. 1 ст. 318 УК РФ не имеют права избираться депутатами. Осталось только организовать упомянутое в этой статье избиение.

Это и произошло 7 ноября 2020 года. Демонстрацию в этот день запретили для блага самих же демонстрантов (в связи с Ковидом). Интересно, что несколькими днями раньше в городе проходили разнообразнейшие праздничные мероприятия связанные с днём народного единства. Почему-то их участникам Ковид не угрожал (какой сознательный вирус, хоть бери и в Единую Россию принимай).

В ходе мероприятия А.К. Черепанов попытался подойти к полиции на переговоры, но был грубо схвачен, скручен и доставлен в полицию. Александр Киприянович и в полицейском микроавтобусе и в отделении говорил, что ему нужна медицинская помощь, ему было отказано. В результате «после задержания, применения физической силы полицией, не оказания мне помощи 7 ноября 2020 г., в ходе следствия и судебного процесса у меня резко ухудшилось состояние здоровья, 5 раз был гипертонический криз (до этого 1 раз в 2001 г.), врачи Тюменской областной больницы после обследования и лечения диагностировали ишемическую болезнь сердца, стенокардию напряжения, артериальную гипертензию и гипертонический криз» — (из выступления А.К. Черепанова в прениях). Отметим, что эти его слова подтверждаются выпиской из медицинских документов.

Вскоре «выяснилось», что Черепанов уже после того, как полицейские схватили его и скрутили, нанёс одному из них, некому Волковицкому, молодецкий удар в глаз. Напоминаем Черепанову 70 лет. Он инвалид, на момент инцидента только что вышел из больницы.

На суде Черепанову и его адвокату было отказано практически во всех ходатайствах: в допуске прессы, в проведении следственного эксперимента (на тему, как прижатый к полу А.К. Черепанов мог ударить полицейского в глаз. О проведении повторной и дополнительной экспертизы (эксперт указал, что кровоподтёк под глазом полицейского возник в течение суток, хотя любой эксперт по цвету кровоподтёка может определить с точностью до часа время нанесения травмы). Было отказано и в приобщении видеоматериалов (на которых почему-то не видно, как Черепанов бил полицейского и, наоборот, видно, что он не мог этого сделать чисто физически); о вызове свидетелей-полицейских, чьи показания расходились между собой; о признании недопустимыми доказательствами показаний служивых свидетелей Дудникова А.В. и Портнова А.С., которые не могли видеть и слышать, что происходило и говорили в «Газели». Дудников находился примерно в 8 метрах от машины (причем был отделен от нее не очень довольными происходящим и активно проявляющими свои эмоции участниками демонстрации), а Портнов ещё и вытаскивал из машины коммунистку Целых Т.Р., так что был малость занят и отвлечён.

И вот закономерный результат. В этих выборах кандидат в честные депутаты участвовать не будет. А перед следующими ещё что-нибудь придумают. А может, и тоже самое. Глаз у полицейских, как никак, много, и лжесвидетелей среди них тоже навалом.

В общем, остаётся по этому поводу только немножко процитировать выступлении Александра Киприяновича в прениях:

«В заключение ещё раз скажу, что 7 ноября 2020 г., в 103-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, была организована властью провокация, её целью возбудить уголовное дело на меня. А исполнена провокация полицией. Исполнена топорно. Подставлены сотрудники полиции. Из материалов дела хорошо видно, что я не допускал нарушения, не совершал преступления. Цель этой провокации – не допустить меня до участия в выборах депутатов Тюменской областной или Государственной Думы в сентябре 2021 года.

Но знайте, невозможно сжимать пружину бесконечно, всё равно рано или поздно она разожмётся и ударит! И рабочий класс, трудящиеся России поднимутся против сегодняшнего беспредела и восстановят Советскую власть. И мы будем тогда Вас судить по советским законам. Знайте, за границу вы все сбежать не сможете!»