"Социал Zа" Обзор новостей: 12 июня, как бы "День России"

Обзор новостей от Анатолия Баранова, главного редактора ФОРУМа.мск
1 Итак, наступило 12 июня, как бы "День России"
2 Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с поздравлением
по случаю Дня России
3 Президент Путин заявил, что лица, причастные к громким
убийствам последних лет, найдены
4 В Москве в нескольких отделах судебных приставов
произведена выемка документов по уголовному делу о хищении
денег у умершего
5 Двигатели для истребителей без крыши над головой
6 Новая горячая точка может появиться на карте в столичном
Зюзино
7 Мусоросжигательный завод 4 работает без лицензии!
8 Создатели вакцин получат ордена и медали
9 В Туве объявили траур по депутату Госдумы Ларисе Шойгу
10 Ужесточать противоэпидемические меры в Москве не
планируется, заявил Собянин
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