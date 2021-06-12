"Социал Zа" Обзор новостей: 12 июня, как бы "День России" Обзор новостей от Анатолия Баранова, главного редактора ФОРУМа.мск 1 Итак, наступило 12 июня, как бы "День России" 2 Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с поздравлением по случаю Дня России 3 Президент Путин заявил, что лица, причастные к громким убийствам последних лет, найдены 4 В Москве в нескольких отделах судебных приставов произведена выемка документов по уголовному делу о хищении денег у умершего 5 Двигатели для истребителей без крыши над головой 6 Новая горячая точка может появиться на карте в столичном Зюзино 7 Мусоросжигательный завод 4 работает без лицензии! 8 Создатели вакцин получат ордена и медали 9 В Туве объявили траур по депутату Госдумы Ларисе Шойгу 10 Ужесточать противоэпидемические меры в Москве не планируется, заявил Собянин



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