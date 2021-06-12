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Московский листок

"Социал Zа" Обзор новостей: 12 июня, как бы "День России"

Опубликовано 12.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей от Анатолия Баранова, главного редактора ФОРУМа.мск

1 Итак, наступило 12 июня, как бы "День России"

2 Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с поздравлением

по случаю Дня России

3 Президент Путин заявил, что лица, причастные к громким

убийствам последних лет, найдены

4 В Москве в нескольких отделах судебных приставов

произведена выемка документов по уголовному делу о хищении

денег у умершего

5 Двигатели для истребителей без крыши над головой

6 Новая горячая точка может появиться на карте в столичном

Зюзино

7 Мусоросжигательный завод 4 работает без лицензии!

8 Создатели вакцин получат ордена и медали

9 В Туве объявили траур по депутату Госдумы Ларисе Шойгу

10 Ужесточать противоэпидемические меры в Москве не

планируется, заявил Собянин



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