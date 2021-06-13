Не встали на колено

Футболисты сборной Бельгии поддержали акцию Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Игроки бельгийской команды встали на колено перед матчем Евро-2020 с Россией. Футболисты сборной России не стали преклонять колено.

На этот раз совершенно правильно.

Ну нет у нас расизма и не было. Черного рабства не было напрочь - рабы были, как без них, но свои, белые, русские, православные.

Уж не стану говорить, что в советский период равенство народов и рас было одной из основ государственной идеологии. Смотрим фильм "Цирк" и радуемся: "Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: чёрненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовых в полосочку, хоть серых в яблочках, пожалуйста!"

Но и даже в царский период с черным рабством у нас было никак. Вспомним хоть рассказ Станюковича "Максимка". В реальности было еще жестче - если императорский флот ловил торговцев "черным деревом", то их всех просто вешали на реях.

Ну и в конце концов, наш самый великий поэт, "солнце русской поэзии", имел изрядную долю эфиопской крови - и ничего, входил в книгу 300 лучших фамилий империи.

Ну правда, не в чем каяться.

Наши предки за чернокожиъх вступались, когда предки тех же бельгийцев зверствовали в Конго. Им положено каяться. А нам с чего?

Как, кстати, и украинцам, и белорусам, и прибалтам, и вообще всем восточноевропейцам.

А.Б.