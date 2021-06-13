15 лет заключения за мысли

Очередное мыслеубийство тянет на "рекорд". Юрию Екишеву дали 15 лет, Павлу Антонову - 10 лет по делу о продолжении деятельности запрещенной за якобы "терроризм" организации "Народное ополчение им. Минина и Пожарского". Что это значит? Было оппозиционно-патриотическое движение, которое, на мой взгляд, никакого отношения к экстремизму или терроризму не имело, собирало мирные митинги, за что-то мирно агитировало. Его обозвали террористическим и запретили. Примерно как сейчас запретили ФБК, только в хардкор-версии. Судебная практика такова, что фактически тем самым запрещают людей: после такого запрета даже встреча приятелей, треп на кухне или пост в соцсетях, которые хоть как-то пересекаются с МИРНОЙ деятельности запрещенной организации, может быть истрактовано как "продолжение деятельности террористической организации". И все, срок - от 10 до 20 лет.

Еще раз. Активность, ПОХОЖАЯ на мирную, незапрещенную деятельность необоснованно запрещенной за экстремизм или терроризм организации, трактуется как экстремизм или терроризм.

Так, например, участников Инициативной группы "За ответственную власть" в 2017 году осудили и посадили за продолжение мирной, незапрещенной деятельности по подготовке референдума, поскольку она показалась похожа на инициативу референдума "Армии Воли Народа", запрещенной за якобы распространение якобы экстремистской листовки.

Другой пример для понимания. Вот ФБК боролся с коррупцией. Его запретили, положим, за организацию незаконных шествий (дело на самом деле засекречено, что вообще бред - навальнистам не дают права знать, что они формально делать не должны). Теперь, предположим, гражданин России, даже не обязательно сторонник Навального, захочет бороться с коррупцией путем публикации расследований. И его могут посадить за экстремизм! Он ни к каким шествиям не призывает, то есть никакой деятельности, за которую запретили ФБК, пусть даже не ведет. Но все равно получается экстремистом. Алчные мыслекаратели ради палок и продвижения наймут за 50 тыс. руб. продажных мыслеэкспертов, те сфабрикуют экспертизу, в которой будет указано, что что-то на что-то похоже "до степени смешения", прикидывающийся "засекреченным свидетелем" мыслеполицай даст лживые показания, а мыслесудьи проштампуют обвинения и раздадут дикие срока.

Такая практика в России уже лет 15. Поначалу она обкатывалась на националистах и исламистах, потом патриотах и левых. Многим либералам в целом было по фиг. Разве что Навальный и отдельные правозащитники еще помогали заключенным, что-то говорили, писали жалобы в ЕСПЧ и т.п. Теперь добрались и до них. Сначала по делам об экстремизме, потом, видимо, пойдут дела о терроризме. Ну а для левых и националистов, получается, какая следующая стадия, вернут смертную казнь и начнут расстреливать?..

Почему режим все это проделывает с такой легкостью? Одна из причин - по-прежнему доминирующий гнилой принцип "никакой демократии врагам демократов". Вот и сейчас в либеральных СМИ о деле Екишева и Антонова глухо молчат.

Еще вопрос: по ТВ все кому ни попадя болтают о православии и величии России. Почему вдруг Екишеву и Квачкову нельзя, а Скабеевой с Киселевым можно? А дело в том, что режим прихватизировал "патриотическую" и "православную" риторику и конкурентов, тем более действительно идейных, а не зарплатных, он не любит. То же и с левыми и либеральными идеями: для либералов всеядная власть прикидывается демократической, для левых - чуть ли не просоветской, каждому она рядится в близкие по духу одежды. То есть если ты "настоящий" патриот/либерал/коммунист и т.д. ты можешь быть только за действующий олигархический режим и его клоунов из зомбоящика. А если не поддерживаешь - значит враг. Как следствие такой монополизации смыслов - карательная операция против инакомыслия любых оттенков. Массовое мыслеубийство, мыслецид, если угодно.