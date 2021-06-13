В Москве объявили очередной локдаун

Нерабочие дни в столице продлятся до 20 июня

Также в этот период не будут работать фудкорты в ТЦ, а обслуживание в кафе и ресторанах по ночам зачем-то ограничат. В парках и на природных территориях закроют аттракционы и спортплощадки – вот уж рассадники заразы… В общем, все как в прошлом году.

При этом только вчера Собянин заявлял: ужесточать противоэпидемические меры в Москве не планируется. А иммунитет к коронавирусу есть примерно у половины москвичей.

Видимо, решил застать коронавирус врасплох.

Наш эксперт Самсон Шоладеми считает, что вводя единоличным решением локдаун и продлевая выходные аж до 20-го июня, мэр столицы превышает свои полномочия, подменяя собой Путина. Ибо только президент России имеет право объявлять нерабочие выходные дни, а не глава города, даже большого.

Власти пересмотрели данные по смертности от COVID-19

По уточненным годовым данным, в 2020 году от коронавируса умерли 144,7 тыс. россиян, сообщил Росстат. К этому показателю пришли после тщательной проверки всех медицинских документов умерших, указала вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее из ежемесячных данных Росстата следовало, что от коронавируса как от основной причины в 2020 году умерли 104,8 тыс. человек.

В общем, как на войне – после сверки число погибших увеличилось в полтора раза…

С подтвержденным ковидом в метро

Сейчас добрую половину из доставленных в КТ-центры с подтвержденным ковидом, врачи отправляют домой. И добираются домой люди сами!

То есть, кто пообеспеченней - на такси, подвергая риску заражения таксиста, кто победнее - в метро… А что?

Понятно, что мест в больницах не хватает, но ведь в городе с трехтриллионным бюджетом, можно было бы количество машин скорой помощи увеличить, чтоб использовать их в качестве медицинской перевозки. Обычная, в общем, практика.

Пандемии уже 1,5 года, деньги, которые тратятся только на пиар чиновников составляют 14 млрд в год, а на скорую помощь нет денег…

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Ну дайте же Раковой орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени!

А.Б.