В России назвали желаемый размер безусловного базового дохода

Во-первых, половина россиян поддерживает саму идею введения безусловного базового дохода

— фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства.

В среднем желаемая сумма составляет 30,1 тыс. руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет.

Согласно исследованию, самые высокие запросы по ежемесячной выплате наблюдаются в Красноярске (35,6 тыс.) и в Москве (35 тыс. руб.), а самые низкие — в Ростове-на-Дону (26,5 тыс. руб.) и в Казани (26,6 тыс. руб.).

Интересно, а если по оценкам половина населения поддерживает – разве это не повод как минимум провести референдум?

Мы, кстати, проводим уже собственный опрос на ФОРУМе.мск и «Социал Za».

Кстати, в месяц это обойдется казне всего миллиарда в четыре рублей – совсем немного, где-то 45 миллиардов в год. На фоне бюджета страны вообще несерьезная цифра – 21,5 триллион рублей составляют в этом году расходы бюджета. То есть 0.2 процента от расходной части.

Возьмите немного из 2 триллионов на нацпроекты, и хватит всем обеспечить немного социализма.

Первый замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев заявил для СМИ, что: «Мы не считаем, что для России сейчас эта тема актуальна».

Дмитрий Песков сообщил недавно, что российские власти не обсуждают введение минимального базового дохода в стране.

Число живущих за чертой бедности выросло на 400 тысяч человек

На фоне пандемического кризиса реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%, оценил Росстат.

Теперь они отстают более чем на 10% от уровня 2013 года. За чертой бедности живут 19,6 млн россиян.

Борьба с бедностью, по решению Путина в мае 2018 года, стала одной из национальных целей России: первоначально ставилась задача к 2024 году снизить уровень бедности до 6,6%. Но по итогам докризисного 2019 года правительство не выполнило и промежуточную цель — снизить уровень бедности до плановых 12%.

Но введение безусловного базового дохода «не актуально». А что?

Путин оценил зарплату Героя труда словом «маловато»

Зарплата тракториста Александра Бондаренко, получившего звание Героя труда, составляет 24 тыс. руб.

Ну да, маловато даже на галстук, в котором президент награждал героя.

И если б героя не привезли, как диковинку, в кремль за казенный счет, на свою зарплату он туда не добрался бы. Ну или вынужден был ночевать где-нибудь в парке на скамейке.

Так и хочется спросить: «Владимир Владимирович, а ты и вправду не в курсе, сколько получают твои подданные? Или ваньку валяешь?»

А.Б.