Воруют везде и по-чёрному

Странно, что средства массовой информации говорят о многом, но про коррупцию умалчивают. Иногда Э.Петров выйдет со своей передачей и тишина ни каких отзывов и предложений. Думаю, что президент согласился с коррупцией и никаких действий с его стороны не наблюдается. Воруйте, господа, страна богата но не для всех.

Однако некоторые думающие граждане пытаются обозначить этот процесс и приводят примеры на которые власть просто обязана обратить внимание и не только обратить, но и принять системные меры. Пример по Министерству обороны. Государство расходует на это министерство почти 2 триллиона рублей, что конечно мало. Вот США расходует 740 миллиардов долларов. Посчитайте в рублях и волос на голове зашевелится. При этом олигарх А.Мельниченко имеет яхту стоимостью 400 миллионов долларов. Сам владеет компанией по производству удобрений и на этом сколотил состояние в 1,35 триллионов рублей. Читатель, вы понимаете откуда такие средства у руководителя? На эксплуатации рабочих с мизерной зарплатой и ничтожно малым налогом. В советское время эти бы миллиарды шли на социальные нужды прежде всего рабочих и государства. А теперь всё идёт в карман собственнику. А мы хлопаем в ладоши и ушами за партию власти. А они кроме увеличения налогов и штрафов, да запрета митингов ничего для народа не делают.

А.Усманов имеет яхту стоимостью 600 миллионов долларов. Это маленький городок. На палубе две вертолётные площадки,, несколько бассейнов, кинотеатр, спортзал и всё это замыкается на его состоянии в 18,5 миллиардов долларов.

Лидер по яхтам Р.Абрамович. Недавно приобрёл за 1,2 миллиардов долларов. Плавучий городок. Вторая яхта стоимостью в 800 миллионов долларов, третья стоимостью в 130 миллионов долларов, четвёртая - 123 миллиона долларов и пятая всего - 55 миллионов долларов. Одна заправка топливом стоит 650 тысяч долларов одной яхты. Может он эти яхты покупал перепродавая первые? Мне не известно. Однако его состояние можно сравнивать с бюджетом России. Если вас не смущают ноли то посчитайте какими суммами обладает олигарх, хотя президент говорил, что в России нет олигархов. И ведь говорит на всю страну и не краснел. Ну зачем Усманову яхта? Он работает и день, и ночь пообедать некогда. А тем более Абрамовичу пять яхт. Просто денег девать некуда, а президент собирает совещание и даёт указание разработать план инвестиций для развития экономики. Более того он просит богатых не переводить средства за рубеж а использовать в России. Олигархи не дураки их даже не привлекает дальневосточный офшор. Они настолько ненавидят руководство России, что ни копейки не дают на развитие, хотя при встрече с президентом улыбаются, кивают головой в знак согласия и ничего не делают для страны и народа. Они поступают точно так как и сам президент. Обещаний сотни и ни одно не выполнено за исключением материнского капитала и разовая поддержка многодетных. Разовые мероприятия никогда не сделают народ богатым хотя бы по потребности.

На Международном экономическом форуме выступая перед собравшимися президент заявил, что он не собирается кормить всех. Очевидно имел в виду Украину и Белоруссию. Но он не сказал, что не желает кормить и собственный народ. Ранее заговорил о голоде, которого не допустит. Значит опасается, что может наступить и голод. Всех не желает кормить, а только кормит олигархов да так, что проглотить всё не могут и покупают по пять яхт, автомобилей и недвижимость в странах с умеренным климатом, а народ ютится в жилье построенном сотни лет назад. О народе он вообще не думает, потому что он (народ) ничего не решает. А вот олигархи практически могут всё.

Читатель, вы не задумывались над тем откуда у Абрамовича такие средства? Когда он "работал" в России то скупал ценные бумаги перспективных предприятий и компаний, а теперь сидя в Лондоне получает миллионы дивидендов. В основном с угольной отрасли. Халява самая настоящая и все довольны, кто работает во властных структурах, а о народе никто и не собирается подумать. Раб он и есть раб.

А вот Зюганов снова удивил народ своим письмом к президенту. Думаю, что президент это письмо не читал и читать не собирается, да и сам Зюганов это понимает. Это письмо к народу, пусть думают, что он ночи не спит думает как помочь людям. Ведь скоро выборы, надо чем то удивить народ и повешать им лапшу. Геннадий Андреевич в письме предлагает президенту сменить курс. Но он ведь знает, что при этом президенте сменить курс не удастся. Он думает: президент прочитав его обращение примет к сведению и соберёт Совет Безопасности и предложит обсудить обращение Зюганова. Сделает заявление, что курс действительно надо менять. Национализировать сырьевую отрасль. Частный бизнес оставить только в сфере обслуживания. Но как изъять триллионы выведенные олигархами и некоторыми чиновниками из - за рубежа остаётся проблемой. Может у членов Совета есть предложения? Да предложение есть и оно одно. Если президент намерен действительно менять курс то это будет делать другие. Других вопросов и проблем никто не высказал. Может на это надеялся Зюганов сочиняя то, что давно известно всем. Президент даже если бы и захотел сменить курс то просто бы не смог. Ему богатые люди не дадут и он это понимает, понимает и Зюганов, но выпендриться перед народом больше нечем. Выборы поджимают. Только народ может сменить курс, но Зюганов против и запрещал своим сотоварищам выходить на митинги.

Некоторое время назад президент говорил, что экономика начинает расти, а Covid -19 слабеет. Не угадал президент, да и это не его дело, а специалистов. Количество заражаемых растёт и перевалило 13 тысяч за сутки. Это результат строительства "клоповников" по количеству населения на квадратный метр. Зачем уничтожили около ста тысяч деревень и посёлков. На селе количество заразившихся практически исчезло. Надо было строить предприятия в сельской местности, чтобы народ не мигрировал, а жил постоянно там где родился. Советскую власть свернули ума хватило, а вот организовать жизнь народа в новых условиях ума не хватает. Да и Украину потеряли. На передачах у Соловьёва, Скабеевой да и на других наши всезнайки говорили, что в НАТО Украина не вступит пока не отрегулирует границы. Оказывается вступит. Базы НАТО уже действуют на Украине и сегодня об этом открыто сказали на телевидении. США плевать на границы и на Запад. Они уже сейчас поставляют на Украину оружие и всё что необходимо при ведении военных действий. Пока якобы для учений, которых будет семь. После учений техника и вооружение останутся. Вот вам и база НАТО. А формально протоколом могут оформит лет через 10. И наш президент озаботился такой проблемой, но ничего решить не может. Время ушло может быть по трусости большого чиновника. Надо было с Украиной решать в 2014 году и проблем бы не было. Вряд ли Байден согласится с предложением В.Путина. Придёт другой в США президенты меняются в отличие от России. А ракеты за 7 - 12 минут могут с Польши долететь до центра - так говорит президент. Всех не переловишь. Даже Израиль, имея самую боеспособную армию, пропускает ракеты с Палестины. Предстоящие выборы решат проблемы страны если народ проголосует правильно.