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Московский листок

Анатолий Баранов: Мир реально устает от Украины, а от России не устает?

Опубликовано 13.06.2021 в разделе комментариев 1

украина война киев
Анатолий Баранов: Мир реально устает от Украины, а от России не устает?

Дал комментарий "Свободной прессе".

Украину вернуть можно только силой. Такой мыслью с проектом @wargonzo поделился бывший помощник президента России Владислав Сурков. При этом он не уточнил, о какой именно силе идет речь.

«Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния», — сказал он.

Сурков также добавил, что Россия выигрывает международную ситуацию, поскольку мир «реально устает от Украины».

— Сурков, конечно, владеет информацией, и что с того? Месседж, конечно, направлен непосредственно Путину и в переводе звучит: я все еще крутой перец, дай мне какую-то работу. Нет, деньги у Суркова, полагаю, не кончились, но власть ценней денег, — убежден главный редактор ФОРУМа.мск. Анатолий Баранов. — Это просто завлекалочка. Он не смог вернуть Украину сразу после Крыма, когда это можно было сделать быстро и малой кровью. Сейчас быстро не получится, и неожиданно не выйдет тоже.

Чисто гипотетически, какие тут могут быть силовые варианты? Это что, покушение на Зеленского? Или какие там операции спецслужб могут быть?

— Да никаких вариантов. Разве что госпереворот в Киеве… Ну тут я бы и сам сыграл в команде…

А как начет пресловутой «мягкой силы»? У нас с этим, кажется, всегда проблемы были. Реально ли это исправить? 

— Мягкая сила — это большие деньги, у нас нет столько. Это рецепт из времён, когда послом в Киеве был Черномырдин, а сейчас немного поздно. Нас просто туда не пустят, и все.

Сурков считает, что Россия выигрывает международную ситуацию, поскольку мир «реально устает от Украины». Согласны? Даже если так, это же не значит, что нам дадут карт-бланш на любые действия… 

— Мир реально устает от Украины, а от России не устает? Разве что, если все украинцы убьют всех русских и наоборот, и мир вздохнет свободно. Но я почему-то возражаю…



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ждьдждюьддж написал 13.06.2021 12:03
И не может достучаться по Путина и Патрушева, прошу передать способ выживания матушки Руси, кстати, не мной придуманный, а нашими предками, вятичами и кривичами с Оки, Коломны, Каширы, Калуги.
Так вот, нехватка кадров и значит труд заключенных, но мы русские ни когда не бедем работать, ни за деньги, ни в тюряге, ни бесплатно. Лопатомордые и прочие узбеки не приедут, платим мало, значит захватническая война. Оккупация Украины и Молдовы - использование рабсилы пленных укропов и молдавашек. С ядерным оружием никто на нападет на Россию матушку, а санкций уже не может быть по определению.
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