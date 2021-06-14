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Московский листок

Капитализм - его историческое предназначение

Опубликовано 14.06.2021 автором Петлюк Владимир в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Капитализм - его историческое предназначение

Историческое предназначение капитализма - превратить ремесленное и крестьянское семейное производство в коллективное, общественное, которое послужит основанием коммунизма.

Рыночный капитализм возникает на базе индивидуального мелкотоварного производства и проходит три стадии обобществления труда, по Капиталу: кооперация, мануфактура, фабрично-заводское производство. Последняя стадия полностью заменяет аграрное семейное производство на промышленное коллективное с использованием наемного труда и достигает колоссального развития производительных сил.

Производственные достижения рыночного капитализма содействуют возникновению новой формации - государственного капитализма, который появляется путем внедрения крупного заводского производства в аграрных странах (глобализация).

Россия - образцовая страна государственного капитализма прошла три стадии. Царская Россия - крупное заводское производство в аграрной стране. СССР - превращение крестьян в наемных работников государства. РФ - страна государственно-монополистического капитализма.

На стадии государственно-монополистического капитализма степень концентрации производительных сил достигает такого размера, который несовместим с наемной формой труда, что проявилось уже в распаде СССР и вызывает колоссальное зарплатное неравенство в современной России.

Достигнутое в России и мире социальное неравенство и бедность населения делает необходимым и неизбежным отмену наемного труда и переход к коммунизму путем ликвидации зарплатного неравенства.



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