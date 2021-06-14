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Московский листок

Антиковидные меры воспроизводят прошлогоднюю дурость

Опубликовано 14.06.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Антиковидные меры воспроизводят прошлогоднюю дурость

Штраф за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках Москвы составит четыре тысячи рублей, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Накануне городские власти приняли решение о введении новых ограничительных мер. В частности, с 13 по 20 июня в парках можно только гулять — нельзя использовать детские, спортивные и развлекательные площадки, тренажеры, беседки, лавочки и другие объекты.

"В парках обязательно проверяется соблюдение указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ ). Проверки регулярные, они идут в постоянном режиме, в том числе с использованием камер видеонаблюдения", — подчеркнул Данчиков.

***

Год назад мы вроде бы уже обсуждали идиотизм запрета на пользование спортплощадками. И власти вняли - именно с них и началось снятие излишних ограничений в прошлом году.

Но, как выяснилось, память у властей оказалась нетвердая.

На 12 июня - толпы людей, согнанных на Красную площадь, а буквально на следующий день - запрет на отжимания на брусьях в парке.

А я вот люблю на брусьях! Дома у меня перекладина есть, и наклонная плоскость, а вот брусья не вписываются. И за всю свою долгую уже жизнь так я на брусьях никого не заразилд и ни от кого не заразился. Потому как обычно занимаюсь на них один!

Про лавочки в парках вообще молчу. В метро и автобусе сидеть можно, а на скамейке на свежем воздухе нельзя даже в полном одиночестве.

Ну ладно, в прошлом году толком и не знали, что делать. А год спустя ничему не научились?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Брусья
Фигня написал 14.06.2021 01:39
То ли дело - Поклоны!
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Придурки...
Pimpa написал 14.06.2021 01:11
Придурки-Дебилы-Идиоты... Собакина на мыло! Ракову... ну Вы поняли...
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