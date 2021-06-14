Антиковидные меры воспроизводят прошлогоднюю дурость

Штраф за нарушение запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках Москвы составит четыре тысячи рублей, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Накануне городские власти приняли решение о введении новых ограничительных мер. В частности, с 13 по 20 июня в парках можно только гулять — нельзя использовать детские, спортивные и развлекательные площадки, тренажеры, беседки, лавочки и другие объекты.
"В парках обязательно проверяется соблюдение указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ ). Проверки регулярные, они идут в постоянном режиме, в том числе с использованием камер видеонаблюдения", — подчеркнул Данчиков.
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Год назад мы вроде бы уже обсуждали идиотизм запрета на пользование спортплощадками. И власти вняли - именно с них и началось снятие излишних ограничений в прошлом году.
Но, как выяснилось, память у властей оказалась нетвердая.
На 12 июня - толпы людей, согнанных на Красную площадь, а буквально на следующий день - запрет на отжимания на брусьях в парке.
А я вот люблю на брусьях! Дома у меня перекладина есть, и наклонная плоскость, а вот брусья не вписываются. И за всю свою долгую уже жизнь так я на брусьях никого не заразилд и ни от кого не заразился. Потому как обычно занимаюсь на них один!
Про лавочки в парках вообще молчу. В метро и автобусе сидеть можно, а на скамейке на свежем воздухе нельзя даже в полном одиночестве.
Ну ладно, в прошлом году толком и не знали, что делать. А год спустя ничему не научились?
А.Б.
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Фигня написал 14.06.2021 01:39
Pimpa написал 14.06.2021 01:11