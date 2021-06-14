Дело ФБК: беззаконие как основополагающая идея Кремля

В ночь на 10 июня прочёл, что Московский городской суд за один день признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, а также штабы Навального в регионах и Фонд защиты прав граждан.

Оно как бы и не сенсация в условиях полного отсутствия в России хотя бы намёка на правосудие. Ну, смотрите аналогию.

19 октября 2010 года Мосгорсуд признал экстремистской организацию «Армия воли народа» и запретил её дальнейшую деятельность на территории России.

А что это была за деятельность? Организация референдума. А кем являются те, кто организовывает референдум? Согласно части 11и 12 статьи 4 конституционного «Закона о референдуме Российской Федерации», организаторы референдума являются участниками референдума. А согласно части 1 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности»: «воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме», - является экстремизмом. То есть экстремистская банда прокуроров и судей Москвы воспрепятствовала бойцам АВН участвовать в референдуме.

А спустя пять лет к этой банде экстремистов присоединился и следственный комитет, который арестовал организаторов уже собственно инициативной группы по проведению референдума (ИГПР ЗОВ). И в постановлении о возбуждении уголовного дела от 22 июля 2015 года (на основании которого Барабаш, Мухин, Парфёнов и Соколов были посажены в тюрьму) без каких-либо стеснений было написано, что дело против организаторов ИГПР ЗОВ возбуждено за «создание инициативных групп по проведению референдума; последующее проведение референдума с целью внесения изменений в Конституцию РФ об ответственности высших органов власти перед народом; пропаганда идеи принятия закона «Об оценке деятельности Президента и членов Федерального собрания Российской Федерации народом России»».

Оцените - за организацию референдума!

А ФБК признан экстремистским всего лишь за коррупцию – это же даже не экстремистская, а похвальная деятельность фашистов России. Ишь, на что замахнулись!

Ну и ещё о «суде». Если в российском «суде» прокуратура обвинит кого-либо, сажем, в том, что они «макакавкнули бубуку» и попросит за это 10 лет лишения свободы, то российский «суд» даст 9,5 лет за «макакавканье бубуки». А тут ФБК обвиняют аж в экстремизме, как же этот «Мосгорштамп» не удовлетворит прокуратуру? Удовлетворит, причём, «по самые гланды».

Надо сказать, что крайне возбудился либеральный телеканал «Дождь», увидев, что происходит в судах с либералами. Во-первых, журналисты «Дождя» высказали перепуг, что теперь их привлекут за финансирование ФБК. Успокойтесь! Когда вы финансировали ФБК и остальные организации Навального, они ещё не были экстремистскими, поскольку не были признаны таковыми судом. Часть 2 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности»: «2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Но зато «Дождь» высказал радостный оптимизм, что Навальный создаст новую организацию… Придурки! Вы историю АВН и ИГПР ЗОВ совершенно не знаете? О 15 годах строгого режима Юрию Екишеву и 10 годах Павлу Антонову за продолжение деятельности запрещенной за якобы «терроризм» организации совсем ничего не знаете и знать не хотите?

Теперь все организации, которые Навальный или его соратники ни создадут, будут называться в «судах» «переименованным ФБК».

И, кстати, у меня вопрос, а почему же вы, «Дождь» молчали, когда суд точно так же издевались над АВН и потом над ИГПР ЗОВ? Были нагло уверены, что это не по вам звенит колокол? Всё не верили, что в России уже давно предельно наглый фашизм, всё ещё считаете российских «судей» судами?

Но меня приводят, мягко скажем, в крайнее недоумение не журналисты (глупость которых не удивляет), а адвокаты ФБК, как, впрочем, и адвокаты самого Навального (тоже как бы адвоката). Об их работе на процессе сообщалось, что они подали чемодан - около 25 - ходатайств, которые «судья» В. Полыга, понятное дело, отклонил.

Пара слов об этом чуде «Мосгорштампа». В прошлом году мы с В.Н. Парфёновым подали административный иск к Собянину с исковым требованием к суду признать нас правыми в споре о том, что ношение масок лишаете нас права на жизнь, установленного статьёй 20 Конституции РФ, и права на охрану здоровья, установленное статьёй 41 Конституции РФ. Так этот Полыга, просидев всё судебное заседание в кресле судьи и как бы слушая, что в своём исковом требовании просили мы с Парфёновым, наше исковое требование вообще не рассмотрел. Ну не слышал он, что мы просили у суда! Это видно по полному отсутствию упоминаний о нашем исковом требовании в Решении этого «судьи» Полыги (к примеру, в Решении отсутствует хотя бы упоминание о ст.ст 20 и 41 Конституции).

Так, что 25 ходатайств Полыге – это замечательно, но задавали ли адвокаты (представители ответчика) вопросы истцам (прокурору)? Ведь этот процесс вёлся по правилам гражданского судопроизводства, а согласно этим правилам ответы сторон являются доказательствами. Получали ли адвокаты ФБК доказательства законности ФБК от прокурора?

Речь вот о каких вопросах.

Как следует из сообщений прессы, в пресс-релизе Прокуратуры Москвы приводилась суть обвинения ФБК: «Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции»». И далее пресса сообщает, что уже «через три дня после подачи иска в суд материалы дела по признанию ФБК экстремистской организацией засекретили. Как выяснилось, в них якобы содержится государственная тайна». Тайной оказывается, являются фамилии мерзавцев, фабриковавших дела против сторонников Навального в СК, МВД, прокуратуре и судах.

Но в приведенном выше объявленном прокуратурой перечне обвинений нет абсолютно ничего, что являлось бы экстремисткой деятельностью, перечисленной в части 1 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». Вся эта деятельность ФБК абсолютно законна и не является экстремистской! Даже «изменение основ конституционного строя», поскольку это изменение предусмотрено статьёй 135 Конституции РФ. Согласно части 1 статьи 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности» экстремисткой деятельностью является только «НАСИЛЬСТВЕННОЕ изменение основ конституционного строя».

Но штука в том, что прокуроры не знают Конституцию – не понимают, что в ней написано, и не понимают, что обвинить в даже в насильственном изменении конституционного строя – это ни в чём не обвинить! Это всё равно, что по уголовному делу обвинить подсудимого в нарушение «уголовного закона». Не конкретной статьи Уголовного кодекса, а вообще – всего Уголовного кодекса.

Дело в том, что основы конституционного строя - это не красивые слова, как в этом уверены прокуроры, а первые 16 статей Конституции РФ, собранные в главу 1 «Основы конституционного строя». И чтобы обвинить даже в насильственном изменении этих основ, надо обвинить в попытках насильственно изменить положения какой-то конкретной статьи Конституции из первых 16 статей, установивших основы конституционного строя.

К примеру, вы решили подали иск о признании «судов» России экстремисткой организацией. А почему нет? Так вот, в таком иске надо указать, что «суды, используя силу своих полномочий, насильственно изменили положение статей 3 и 10 Конституции РФ, согласно которым судьи, как орган власти, обязаны быть избранными народом и независимыми от остальных вервей власти. А судьи в России народом не избираются, а назначаются Президентом и поэтому полностью от него зависят».

Как видите, в этом обвинении «судьям» я не использовал понятие «основы конституционного строя», однако, исходя из номеров, насильственно изменённых президентом и судами статей Конституции, понятно, что проведено изменение именно основ конституционного строя.

Вот адвокаты ФБК и обязаны были задавать прокурорам вопросы, какие именно статьи Основ конституционного строя собрался насильственно менять ФБК? А поскольку прокуроры не смогут придумать то, чего нет, то этими вопросами адвокаты обязаны были показать суду, что обвинение беспредметно. Нет, не Мосгорсуду показать, тот, повторю, признает ФБК экстремисткой организацией и за «макакавканье бубуки», а показать ЕСПЧ, куда они собираются подавать жалобу. Но чтобы Европейский суд по правам человека признал беззаконие, творящееся в России, необходимо исчерпать средства защиты в России, а для этого показать, что судам в России защитой выдвигался довод беспредметности обвинения.

У адвокатов ФБК ещё предстоит апелляция, и можно было бы там использовать этот аргумент.

Если бы, понятное дело, они сами не были такими умными.