"Социал Zа" Обзор новостей: Число живущих за чертой бедности выросло на 400 тысяч человек

Обзор новостей с Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск
1 В Москве объявили очередной локдаун https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В России назвали желаемый размер безусловного базового дохода
3 Число живущих за чертой бедности выросло на 400 тысяч человек
4 Власти пересмотрели данные по смертности от COVID-19
5 Путин оценил зарплату Героя труда словом «маловато»
6 С подтвержденным ковидом в метро
7 Лучше проиграть стоя, чем на коленях https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Правительство Армении отказалось от армянского коньяка
9 Одно из крупнейших агентств недвижимости связано с королевой Великобритании Елизаветой II
10 Юрию Екишеву дали 15 лет, Павлу Антонову - 10 лет
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