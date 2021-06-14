"Социал Zа" Обзор новостей: Число живущих за чертой бедности выросло на 400 тысяч человек путин выборы кремль Обзор новостей с Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск 1 В Москве объявили очередной локдаун https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В России назвали желаемый размер безусловного базового дохода 3 Число живущих за чертой бедности выросло на 400 тысяч человек 4 Власти пересмотрели данные по смертности от COVID-19 5 Путин оценил зарплату Героя труда словом «маловато» 6 С подтвержденным ковидом в метро 7 Лучше проиграть стоя, чем на коленях https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Правительство Армении отказалось от армянского коньяка 9 Одно из крупнейших агентств недвижимости связано с королевой Великобритании Елизаветой II 10 Юрию Екишеву дали 15 лет, Павлу Антонову - 10 лет



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