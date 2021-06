Одно из крупнейших агентств недвижимости связано с королевой Великобритании Елизаветой II британия королева Речь идет о компании The Crown Estate, точное имя владельца которой установить не удалось, сообщает Deutsche Welle. Елизавета II обладает огромным богатством: отмечается, что сумма активов The Crown Estate превосходит 17 миллиардов долларов. The Crown Estate владеет не только разнообразными участками в Лондоне, но и недвижимостью по всей стране. Это и замки, и коттеджи, и сельскохозяйственные земли с лесами, и торговые центры. Компании принадлежит более половины всего побережья Великобритании, что дарит ей права собственности на оффшорную коммерческую деятельность — например, ветряные электростанции. При этом свою прибыль The Crown Estate ежегодно передает британскому правительству. Однако 25 процентов этой прибыли передается королеве и королевской семье как часть суверенного гранта. Хорошая идея. А каков «суверенный грант» в нашей стране, где есть много «национальных достояний» - и Газпром, и Роснефть, и Норникель, и еще много чего.



