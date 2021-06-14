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Московский листок

Одно из крупнейших агентств недвижимости связано с королевой Великобритании Елизаветой II

Опубликовано 14.06.2021 в разделе комментариев 0

британия королева
Одно из крупнейших агентств недвижимости связано с королевой Великобритании Елизаветой II

Речь идет о компании The Crown Estate, точное имя владельца которой установить не удалось, сообщает Deutsche Welle.

Елизавета II обладает огромным богатством: отмечается, что сумма активов The Crown Estate превосходит 17 миллиардов долларов.

The Crown Estate владеет не только разнообразными участками в Лондоне, но и недвижимостью по всей стране. Это и замки, и коттеджи, и сельскохозяйственные земли с лесами, и торговые центры. Компании принадлежит более половины всего побережья Великобритании, что дарит ей права собственности на оффшорную коммерческую деятельность — например, ветряные электростанции.

При этом свою прибыль The Crown Estate ежегодно передает британскому правительству.

Однако 25 процентов этой прибыли передается королеве и королевской семье как часть суверенного гранта.

Хорошая идея. А каков «суверенный грант» в нашей стране, где есть много «национальных достояний» - и Газпром, и Роснефть, и Норникель, и еще много чего.

 



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