Пахали больше, выигрывали чаще, а зарабатывали, по сравнению с нынешними, копейки

На футбольном чемпионате Европы – 2020 сборная России, состоящая из миллионеров, с треском проиграла бельгийцам со счетам 0:3, и опустилась на последнее место в группе «B». Хорошо, что пропустили «всего» 3 гола, судя по острым моментам в штрафной нашей сборной, счет на табло вполне мог быть и не таким «скромным». И это при том, что бельгийские футболисты не проявляли особого усердия, а во втором тайме вообще ходили пешком.

В интернете кипит бурное негодование, российские болельщики не простили футболистам проигрыша: «Сборная РФ играла за Бельгию», «Наша сборная в острой борьбе одержала убедительное поражение», «Не бельгийцы выиграли, а российская сборная проиграл», «Плохому танцору пол мешает, а нашим футболистам газон неровный, мяч слишком круглый и соперник очень сильный!» Комментатор Орлов иронично отметил решение сборной не вставать на колено перед началом игры: «...по факту нас на колени поставила Бельгия. Грустно, но приходится это признать». Поражения российских футболистов (хоккеистов) носит уже не сиюминутный, а системный характер.

В чем проблема российского спорта, и футбола в частности? Здесь вспоминается сакральная фраза, «когда в борделе дела идут плохо, то надо не мебель менять, а девочек»! В данном случае – менять всю систему организации российского футбола. Баснословные зарплаты футболистам возмущают не только болельщиков, но и сами руководители клубов признают, что большинство футболистов и тренеров получает несоразмерные своей квалификации деньги. Как-то получилось, за последние двадцать лет в нашей стране те профессии, которые производят, кормят и защищают, оказываются в значительном проигрыше по сравнению с представителями, так называемый шоу-индустрии, к которым принадлежит и профессиональный спорт. Кстати о зарплатах тренеров сборных группы В:

Россия. Станислав Черчесов – & 2,5 млн.

Бельгия. Роберто Мартинес – & 1,2 млн.

Дания. Каспер Юлманд – & 0,27 млн.

Финляндия. Маркку Канерва – & 0,19 млн.

Но дело не только в деньгах, старшее поколение помнит советский футбол. Прославленные игроки той эпохи, с горечью вспоминают, как в свои годы пахали больше, выигрывали чаще, а зарабатывали, по сравнению с нынешними, копейки.

Вот достижения советской сборной:

Победный Чемпионат Европы 1960 года во Франции.

Серебро на Чемпионате Европы 1964 года в Испании.

4 место на Чемпионате Мира 1966 года в Англии.

4 место на Чемпионате Европы 1968 года.

Серебро на Чемпионате Европы 1972 года.

Серебро на Чемпионате Европы 1988 года.

Большое количество иностранных легионеров, представляющих цвета наших именитых клубов, только усугубляет положение. Все меньше в командах высшей лиге наших молодых спортсменов.Теперь даже в 23-х летний футболист считаться перспективным. А в той же Бельгии к футболу детей привлекают с 5-7 лет. По все стране существуют футбольные центры и тренерские школы. До 17 лет совершается тактическая и техническая выучка. После 17 начинается период интеграции во взрослый футбол. В маленькой Бельгии 8 крупных футбольных центров, в которых готовятся порядка 350 футболистов. Ежегодно проводится огромное количество различных тренерских курсов повышения квалификации по разным направлениям.

Пока в западноевропейских клубах выращивают молодых футболистов, в России все больше покупают готовых звезд, платят им астрономические гонорары, а результат все равно нулевой. Значит проблема не высоких заработках? Cоветские спортсмены руководствовались другими ценностями, их меньше всего интересовали деньги, они просто были фанатично преданны спорту. Их воспитание было построено не на материальных благах, а на патриотизме, на любви к Родине. По всей стране существовало огромное количество детско-юношеских спортивных школ, всевозможных спортивных баз. Сотни и тысячи мальчишек принимали участие во всесоюзном соревновании «Кожаный мяч». Акцент делался именно на детский и юношеский спорт, где растили будущих чемпионов. Конечно, здесь присутствовал и идеологический элемент воспитания молодежи, но в данном случае он работал очень удачно: давал мощный старт в большой спорт. За счёт этого даже после развала СССР в 90-е годы при общей разрухе наши спортсмены всё-таки продолжали удачно выступать.

В России большинство детских спортивных школ – платные. Коммерциализация спорта привела к тому, что многие дети лишены возможности получения полноценного физического воспитания. Хотя бесплатные спортивные школы всё же остались, но они только называются бесплатными, родители оплачивают буквально все: от ежегодного взноса, до оплаты работы судей на соревнованиях. Да плюс снаряжение и оборудование, выезд на сборы и т.д. все это оборачивается для многих семей неподъемными средствами. А не ездить на такие сборы и соревнования юные спортсмены не могут, ведь это не только мотивация, но и спортивные достижения, а главное – физическая закалка на всю жизнь.

Миллиарды долларов, потраченные на покупку зарубежных футболистов и тренеров, проведение мундиаля, Сочинской олимпиады, строительства роскошных стадионов, трассы для проведения раз в году гонок Формулы -1 и т.д – были потрачены впустую. Необходимо было эти деньги направить на развитие детского спорта, открытия бесплатных спортивных школ,баз, бассейнов, курсов для совершенствования тренеров и судей. Остается надеяться, что неудачи российских сборных в последние годы послужат уроком властям, и они сделают соответствующие выводы.