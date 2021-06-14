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Московский листок

Светский демократический президентский... султанат

Опубликовано 14.06.2021 автором Юлий Христензен в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Светский демократический президентский... султанат

По конституции Туркменистан - это светская демократическая президентская республика. С целью "дальнейшего повышения демократизации" в прошлом году в конституцию были внесены изменения, позволяющие передать демократическую власть в демократической республике сыну президента-демократа.

По факту Туркменистан - это стандартный центрально-азиатский султанат, имитирующий демократическое устройство в силу привлекательности имитации демократии. Политическое влияние в стране зависит от лояльности бессменному лидеру, а экономика основана на распределении элитами национальных богатств.

Кроме обустройства дворцов, проведения массовых мероприятий, финансирования силовиков и строительства памятников из золота, часть национальных богатств тратится на покупку лояльности населения. Например, по утрам в госмагазинах Ашхабада власть ввела скидки (10%) на основные продукты питания.

За продуктами образовывались очереди, что дискредитировало имидж президента. Чиновники запретили очереди, а социальные скидки перенесли на рабочее время. В итоге продукты начали продавать через черный ход и вспомнили понятие "с нагрузкой". Тем, кто возмущается, грозит !арест! и исключение из очереди.

Предположим, что после длительного периода застоя элиты Туркменистана затеют перестройку. Разрешат свободу слова и провозгласят курс на демократизацию. Рассмотрим путь, который придется пройти от распределительной экономики и феодального политического устройства к построению демократии.

Для начала к власти должны прийти люди с демократией в голове, как это было в Восточной Европе и странах Балтии. Если в Туркменистане таких людей нет, на первых свободных выборах за доступ к распределительной кормушке будут соревноваться существующие элиты, срочно перекрасившиеся в демократов.

Политики с ценностями демократии могут появиться в оппозиционных партиях, сформированных снизу. Они должны пройти долгий путь внутрипартийной конкуренции, написать программы переустройства страны. Институт политической репутации должен стать для них важнее личной харизмы лидера.

Чтобы появились партии, сформированные снизу, в Туркменистане должны появиться граждане с навыками самоуправления, опытом анализа политических программ, запросом на гражданские свободы, пониманием необходимости поддержки своей партии небольшими суммами и волонтерством.

Предпочтения граждан с демократией в голове будут делиться между программами разных оппозиционных партий. В то время, как феодальные элиты будут консолидированы и иметь доступ к неограниченному коррупционному ресурсу. Для появления во власти демократов граждан должно стать много, очень много.

Самым сложным в этой схеме является переход от стояния в очереди за подачкой со стороны государства к навыкам управления государством. Методом проб и ошибок на это может уйти несколько поколений. В пессимистическом сценарии этого вообще не произойдет, и все вернется на круги своя.

На вполне свободных выборах к власти может прийти псевдо-автократ, который поставит под контроль существующие феодальные элиты(вертикаль). С помощью пропаганды и репрессий он ограничит саму возможность возникновения демократической оппозиции. И люди, уставшие от имитации демократии, его радостно поддержат.

Навыки управления государством формируются сотни лет и потом воспроизводятся из поколения в поколение. Современный Туркменистан больше похож на султанат, чем на демократию. 



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