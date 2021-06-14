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Московский листок

Дарья Митина: Теперь у нас Греф генератор культурных трендов?

Опубликовано 14.06.2021 в разделе комментариев 0

Дарья Митина, кинокритик, писатель, политик - секретарь ЦК ОКП в гостях у Анатолия Баранова, главреда ФОРУМа.мск

Почему на Петербургский экономический форум приглашают Даню Милохина и бьюти-блогеров вместо серьезной экономической прессы?

 



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