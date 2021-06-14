Дарья Митина, кинокритик, писатель, политик - секретарь ЦК ОКП в гостях у Анатолия Баранова, главреда ФОРУМа.мск
Почему на Петербургский экономический форум приглашают Даню Милохина и бьюти-блогеров вместо серьезной экономической прессы?
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Дарья Митина: Теперь у нас Греф генератор культурных трендов?
Дарья Митина, кинокритик, писатель, политик - секретарь ЦК ОКП в гостях у Анатолия Баранова, главреда ФОРУМа.мск
Почему на Петербургский экономический форум приглашают Даню Милохина и бьюти-блогеров вместо серьезной экономической прессы?
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