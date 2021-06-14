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Московский листок

Последний космонавт

Опубликовано 14.06.2021 в разделе комментариев 2

путин рогозин роскосмос
Последний космонавт

«Роскосмос» уволил Сергея Крикалева — последнего космонавта в руководстве госкорпорации. Причиной этого, как сообщают, стала критика съемок на МКС художественного фильма с участием актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Крикалева сняли с поста исполнительного директора и назначили советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В официальном комментарии говорится, что решение принято «в связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции».

Понятно – новый проект, новое финансирование, новые коммерческие возможности... Зачем там космонавт? Там космонавт не нужен.

Сергей Крикалев шесть раз летал на МКС, восемь раз выходил в открытый космос и всего провел в полетах 803 дня. А спросите у него – сколько времени он провел в кинозалах? Ничего он в современном кино не понимает, и что ему делать в руководстве «Роскосмоса»?

«Они не только будут снимать фильм, у них будет своя научная программа», — говорил космонавт Антон Шкаплеров, который полетит вместе Пересильд и Шипенко на МКС, в эфире «Вечернего Урганта».

Научная программа Юлии Пересильд! У Урганта! А что?..

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7908 написал 14.06.2021 20:03
обнулевщица - позор русской космонавтики?
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(без названия)
фсб написал 14.06.2021 19:38
у него длинный язык
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