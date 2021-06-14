Последний космонавт

«Роскосмос» уволил Сергея Крикалева — последнего космонавта в руководстве госкорпорации. Причиной этого, как сообщают, стала критика съемок на МКС художественного фильма с участием актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Крикалева сняли с поста исполнительного директора и назначили советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В официальном комментарии говорится, что решение принято «в связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции».

Понятно – новый проект, новое финансирование, новые коммерческие возможности... Зачем там космонавт? Там космонавт не нужен.

Сергей Крикалев шесть раз летал на МКС, восемь раз выходил в открытый космос и всего провел в полетах 803 дня. А спросите у него – сколько времени он провел в кинозалах? Ничего он в современном кино не понимает, и что ему делать в руководстве «Роскосмоса»?

«Они не только будут снимать фильм, у них будет своя научная программа», — говорил космонавт Антон Шкаплеров, который полетит вместе Пересильд и Шипенко на МКС, в эфире «Вечернего Урганта».

Научная программа Юлии Пересильд! У Урганта! А что?..

А.Б.