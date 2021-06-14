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Московский листок

Похвальное слово лошадиной заднице

Опубликовано 14.06.2021 в разделе комментариев 1

театр мхат
Похвальное слово лошадиной заднице

Основатель театра Derevo, режиссер Антон Адасинский заявил о прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького из-за спектакля с участием певицы Ольги Бузовой.

Ну и фиг бы с ним. Кто его знает? А Бузова каждой собаке известна.

Бузова по упоминаемости в российских медиа давно обогнала даже Путина вместе с его крестницей Ксенией Собчак вместе взятых.

Все же не просто. Прилепин во МХАТе – это же политическое назначение. Сталин на эту должность назначил Булгакова, а Путин – Прилепина. Прилепин, стало быть, лучший Булгаков современности.

И в этот театр теперь приглашают Бузову – на роль в спектакле про Сталина. Ну, поняли?

Бузова – наш будущий президент, однозначно.

Еще Березовский говорил, что если по телевизору каждый день показывать лошадиную задницу, то президентом будет лошадиная задница.

А что?

Я за Бузову буду голосовать, больше не за кого.

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
фсб написал 14.06.2021 19:47
потом проголосуешь... ты купил бузоид?
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