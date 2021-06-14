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Московский листок

Социал Za Обзор новостей: Последний космонавт

Опубликовано 14.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск

1 Журналисты "Дождя" больше не участвуют в президентском пуле

2 Последний космонавт в руководстве «Роскосмоса» уволен за критику отправки Пересильд на МКС https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Основатель театра Derevo, режиссер Антон Адасинский заявил о прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького из-за спектакля с участием певицы Ольги Бузовой

4 Присел на скамейку в парке – 4 тысячи штрафа https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Наши опросы https://forum-msk.org/votes/blank.htm...

6 Эпоха Нетаньяху закончилась

7 В Киеве военнослужащих президентского полка отправили на похороны эсэсовца

8 НАТО перепишет свою стратегическую концепцию, в которой Россия определяется «конструктивным партнером»

9 Послабления из-за пандемии коронавируса, действующие в России с апреля прошлого года для иностранных граждан, продлевать не планируется

10 Учреждения культуры усиливают меры эпидемической безопасности



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