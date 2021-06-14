Социал Za Обзор новостей: Последний космонавт Обзор новостей с Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск 1 Журналисты "Дождя" больше не участвуют в президентском пуле 2 Последний космонавт в руководстве «Роскосмоса» уволен за критику отправки Пересильд на МКС https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Основатель театра Derevo, режиссер Антон Адасинский заявил о прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького из-за спектакля с участием певицы Ольги Бузовой 4 Присел на скамейку в парке – 4 тысячи штрафа https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Наши опросы https://forum-msk.org/votes/blank.htm... 6 Эпоха Нетаньяху закончилась 7 В Киеве военнослужащих президентского полка отправили на похороны эсэсовца 8 НАТО перепишет свою стратегическую концепцию, в которой Россия определяется «конструктивным партнером» 9 Послабления из-за пандемии коронавируса, действующие в России с апреля прошлого года для иностранных граждан, продлевать не планируется 10 Учреждения культуры усиливают меры эпидемической безопасности



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться