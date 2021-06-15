Бизнес России визжит на коленях

Со 2 по 5 июня 2021 года был проведен 24-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021), причём, не понятно зачем, его посетили 13 тысяч человек, заплатив за вход от 840 до 960 тысяч рублей? Чтобы заключить 800 сделок – по одной сделке 17 человек? А по интернету эти сделки никак нельзя было заключить? Только после поцелуя в дёсны?

Или заплатили по 900 тысяч рублей, чтобы вживую полюбоваться на какого-то интернет-пидараса – символ Сбербанка?

Или для того, чтобы купить в буфете порцию бока ягнёнка за 17 000 рублей? Бутылочку винца за 215 тысяч рублей или бутылочку виски за 900 тысяч?

https://sevastopol.su/sites/default/files/upload/06-2021/menyu_pemf.jpg

В ютубе есть ролик, в котором показаны пробка подъезжающих к этому форуму автомашин, среди которых нет ни одной, дешевле 10 миллионов рублей. И что толку России от эдаких «экономистов»?

Михаил Делягин приводит числа их блестящей деятельности и толк от этих форумов.

«С 2015 по 2019 годы доля инновационных товаров в общем объеме промышленной продукции сократилась с 7,9 до 6,1% (при том, что по десятилетней «Стратегии инновационнного развития России на период до 2020 года» эта доля должна составлять 25%), доля инновационных товаров в промышленном экспорте – с 8,9 до 5,2% (при общем сокращении значения промышленного экспорта, а по «Стратегии» эта доля должна составлять 15%), превышением импортом технологий их экспорта выросло с 550,7 до 1.316,7 млрд.долл. (при том, что в 2020 году экспорт технологий должен превысить импорт на 300 млн.долл.), а затраты на научные исследования и разработки снизились с 1,1 до 1,03% ВВП (при том, что в 2020 году эта доля доблжна была достичь 3% ВВП), число отечественных патентных заявок на изобретения на 10 тыс.чел. снизилось с 2 до 1,59 (по «Стратегии» – 2,8).

…Однако этот катастрофический провал стал идеальным прикрытием для разбазаривания колоссальных бюджетных средств:

5 трлн рублей из госбюджета потратили на российские институты развития с 2010 года.

130 млрд рублей ушло на создание «Роснано».

168 млрд рублей потратили на фонд «Сколково».

244 млрд рублей в 2020 году получили из госбюджета 14 крупнейших институтов развития.

1,2 млн рублей - среднемесячная зарплата в «Роснано» в 2014-2015 годах (в 40 раз выше среднего по стране).

207 млн рублей - доход главы «Роснано» Анатолия Чубайса за 2014 год (после этого данные не публиковались)

468 тыс рублей - среднемесячная зарплата в фонде «Сколково» в 2015 году (в 13 раз выше среднего по стране).

52,9 млрд рублей составил чистый убыток «Роснано» в 2020 году».

Вот все эти лица со своими холуями и составляли этот ПМЭФ. Короче, это был праздник моральных уродов, не знающих в какую ещё жопу вбросить наворованные деньги (не по труду взятые деньги – тоже ворованные).

Единственным светлым пятном (так, сереньким) этого форума было 20-минутное выступление 4 июня общественного омбудсмена (защитника прав) в сфере малого и среднего бизнеса, основательницы сети семейных кафе «АндерСон» Анастасии Татуловой под девизом: «Мы вас ненавидим».

Омбудсмен Татулова: "Вы на нас плюете. А мы вас ненавидим"

Начну с того, что за право на это 20-минутное выступление организаторы потребовали с этой симпатичной женщины 900 тысяч рублей, она послала их куда следует и отказалась приходить, потребовав убрать свою фамилию из числа выступающих. И уроды смилостивились – разрешили ей выступить бесплатно. Выступление короткое, смотреть не скучно, а я надёргаю цитат и от себя перескажу для особо ленивых читателей.

«Вы на нас плюете, по-отечески разговариваете с нами, как с убогими, мол, мы знаем, что вам надо. А мы вас ненавидим. И это плохо для всех», — заявила Татулова как бы никому, но понятно, что государственной власти России.

«Основной запрос предпринимателей. Их всего 2 – это прибыльность и безопасность. Больше предпринимателю ничего не нужно. Вообще ничего, от слова совсем. Меньше всего им нужны форумы. Нигде, ни в одном лозунге, на сегодняшний момент, ни в одной очередной стратегии, которая написана по малому и среднему бизнесу, даже слов таких нет. Что угодно есть: цифровизация, акселерация, генерация, песочница. Только вот этих двух слов нет: безопасность и эффективность».

«Изумление предпринимателей по поводу институтов, которые «работают на их благо», все крепнет и крепнет, потому что бюджеты этих институтов равны годовой помощи, оказанной предпринимателям. Упраздните институты, нам не надо! Дайте деньгами».

«Ничему меня не может научить человек, который не занимался бизнесом. Это невозможно. Ничему. Ни меня, но моих коллег. Пожалуйста, мы своим обучением разберемся сами. В 22 раза в прошлом году, в 2020г., в ковид, Росреестр повысил пошлину. Дорогие друзья, можно это ведомство убрать? Тут еще денег найдется».

«Административное давление и несоразмерные штрафы вынуждают бизнес уходить в тень. Это прямо доказанный факт, потому что если ты серый, тебя никто не трогает. Черный – тебя никто не видит. Как только ты платишь налоги, к тебе приходят все, кому не лень. В прошлом году количество проверок было минимальное – мораторий сработал. Вы представляете, ничего не горело, и никто не тратился. То есть связи между проверками и инцидентами нет вообще. Это значит, что просто есть ведомство, которое собирает налоговые платежи. Суммы штрафов пресыщают прибыль у людей за месяц, за два. Когда к тебе приходит человек с неодетой маской, и тебя потом за это на 300 тыс. руб. оштрафовали. Это просто несоразмерность какая-то».

«Налоги на зарплату должны исходить из того, что чем больше ты создаешь рабочих мест, тем меньше должен быть налог на одно рабочее место. Не больше, как сейчас. 250 человек у тебя работают - будешь платить 19% 251 - 30%. Где логика, если мы за занятость боремся?».

Стабильность правил игры, чтобы их закрепили хотя бы на сколько-то. Закрепите их на 10 лет, не нужно ничего менять. Более того, ни в лучшую сторону, ни в худшую сторону. Просто остановитесь. Не осчастливливайте нас, просто остановитесь. Мы не успеваем читать то, что вы пишите».

По словам Татуловой, проблема безопасности бизнеса в России в последнее время обострилась настолько, что люди думают об эмиграции «каждую пятницу», бизнесменов сажают в СИЗО, душат неподъемными налогами, «светят в глаза лампами» на допросах в налоговой, убивают штрафами.

Любое действие государства по «помощи» малому бизнесу заканчивается с одним результатом — цивилизованным и добросовестным предпринимателям становится работать сложнее, в то время как «теневой сектор» получает конкурентные преимущества. Причиной перекоса омбудсмен считает то, что законы принимают люди, которые живут в другом мире.

В пандемийный 2020-й год, когда число проверок сократилось втрое, объем штрафов, наложенных на бизнес, вырос в 8 раз. При этом стоимость пошлины в Росреестре за регистрацию допсоглашения к договору аренды взлетела не в 2, не в 3, а в 22 раза. Создание единого оператора твердых отходов привело к увеличению платы за вывоз мусора для бизнеса в 5 раз.

Возмущаясь размерами штрафов на малый бизнес, Татулова сообщила, что их размер устанавливают люди с годовым доходом 190 миллионов рублей, для которых 300 тысяч — это «на корм собакам». «Для них это — нормально», — сказала Татулова.

Из-за наглости правоохранителей у малых предприятий нет другого выхода, кроме как «уходить в тень».

По итогам 2020 года число субъектов МСП в стране сократилось еще на 3,9%, до 5,864 млн. До 3,312 млн (на 2,2%) сократилось и количество индивидуальных предпринимателей. В отличие от «сытых чиновников с зарплатой в 190 миллионов рублей», средняя зарплата в малом бизнесе на 1 апреля рухнула на 17% — до 30,7 тысячи рублей.

Свою речь Татулова предварила просьбой к бизнес-омбудсмену Борису Титову: «Борис Юрьевич, я тут наговорю, а вы меня из СИЗО потом вытащите?».

Ага, как раз!

В сотый раз повторю и не устану повторять, поскольку это циничный шедевр мерзкого фашизма. В послании президента к Федеральному Собранию в 2015 году, дежурный артист, играющий роль Путина, тыкал в нос всем депутатам, в том числе и Титову, свои подвиги на ниве разорения России: «За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес». То есть, кукловоды артистов «путиных», не стесняясь, похвастались, что назначенные ими в должности Генеральный прокурор, Председатель Следственного комитета и судьи в 2014 году с целью вымогательства денег у бизнесменов разорили свыше 160 тысяч предприятий экономики России. То есть, их люди с помощью судей возбуждали дела против невиновных бизнесменов, делали обыски, не давали бизнесменам работать, после чего получали от бизнеса взятки и закрывали уголовное дело. А бизнесмены останавливали свои предприятия и бросали работать.

Ну и какие же меры депутаты и сенаторы, вкупе с омбудсменом Титовым приняли к президенту, разоряющему экономику России?

Никаких!

В следующем году теперь уже сам бизнес-омбудсмен Б. Титов вместо артистов похвастался, что в 2015 году люди путина завели таких липовых уголовных дел уже не 200, а 230 тысяч, из которых до суда по-прежнему дошло не более 15% дел.

И это к нему обращается за защитой Татулова?? А как же, он защитит! Топот слышите? Это Титов побежал защищать права российского бизнеса.

На безрыбье и рак – рыба, на этом форуме и выступление Татуловой было чем-то из того, что можно слушать. Однако ведь по своей сути это жалобный визг на коленях перед барином.

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов поучал коллег-бизнесменов России, в том числе и её: «Когда мы слышим дискуссии о жадности предпринимателей, мне кажется, что это несколько странно. Вообще, мы, наверное, хотим, чтобы предприниматели были жадные. Я осмелюсь утверждать, что все сидящие в этом зале в той или иной степени жадные, если мы понимаем под этим словом желание иметь больше».

Понятно, что и мелко-средним предпринимателям в своей массе нужны только деньги, но из-за этого у них, в том числе и у этой симпатичной женщины, нет ума, чтобы понять, что тем, кто их грабит, тоже нужны деньги. Так чего жаловаться, если они такие же, как и вы? Ну да – вы деньги заработали, а как же! Ну так и они зарабатывают. Грабежом. Тоже работа. Фашисты России тоже хотя хорошо жить.

Если деньги для вас - это всё, то и для них – тоже!

Противно другое – желая много денег, бизнесмены хотят, чтобы в политике их хата была с краю. Нет, у предпринимателей России может и есть ум для понимания того, что нужно объединиться в защиту своих прав, но нет мужества для этого. Они хотят вымолить свою защиту, ничего не предпринимая лично. И умоляют, и умоляют. Считая эти свои мольбы там, где надлежит требовать, подвигом!

Без решения политических проблем невозможно решить и проблемы бизнеса – в настоящее время экономической опоры государства и народа. Визг, даже самый «отчаянный», - не более, чем визг, его никто из ваших грабителей не слушает и слушать не будет.

Другого пути нет – необходимо собрать мужество в кулак, объединиться и ТРЕБОВАТЬ. Но что требовать?

Можно было бы указать предпринимателям, что самый быстрый путь защитить права всех, в том числе и их права, это указать своим работникам и народу, что Путин, за которого они голосовали, давно убит, и вместо него артисты под управлением неизвестных кукловодов, которые и грабят Россию. Но бизнесмены этот путь не поймут, да и не хватит им мужества встать на него.

Можно было бы указать им путь ИГПР ЗОВ, но он слишком сложен – ума не хватит его понять.

Но тогда предпринимателям надо попробовать понять, что они беззащитны потому, что в России нет судов – таких, как требует Конституция РФ в основах конституционного строя. Согласно этим основам, судьи должны избираться народом и быть независимыми от остальных ветвей власти. А в России судьи назначаются президентом и служат формально ему, а неформально – преступникам, назначившим их в судьи.

Тут мне по случаю комментатор напомнил, что В.И. Ленин (если кто-то из предпринимателей ещё помнит, кто это) говорил: «У нас должны быть суды выборные, пролетарские, и суды должны знать, что мы допускаем». И суды были выборными весь советский период. А в США они и по сей день выборные.

Но в империи, где есть император, то не народ, а император и есть верховный судья. А вот если во главе страны не император, а фашистский фюрер, то тогда фюрер верховный судья и хозяин всех судей. Вот вместо выборности судей народом, всех их и назначает фюрер, ну а в России, их назначают неизвестные никому кукловоды артистов, играющих роль Путина.

От этого ситуация с судами ещё более страшная - да это так. Но и выступать надо не прямо против этой фашистской сволочи в Кремле, а против Думы. Выступать с требованием изменить Конституцию так, как требуют основы конституционного строя, – сделать судей выборными.

Но это тоже не примитивный визг: «Нас обижают!!». Это тоже требует от предпринимателей ума и хоть сколько-нибудь мужества, но идеи, как сидеть «в хате с краю», и чтобы от этого всё получилось, у меня нет. Поскольку нет такой идеи в природе.

Поэтому всем предпринимателям надо объединяться хотя бы под идею судей, избранных народом. Объединяться для достижения политических целей, а не выпрашивать на коленях милостыню у фашистов.