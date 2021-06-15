Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В США после вакцинации умерли почти 5 тысяч человек

Опубликовано 15.06.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
В США после вакцинации умерли почти 5 тысяч человек

"Мы совершили большую ошибку", - так вирусный иммунолог и доцент Университета Гвельфа в Онтарио Байрам Бридл охарактеризовал результаты исследований вакцинации новыми мРНК-вакцинами от коронавируса, пишет Children's Health Defense. Всего в США, по официальным данным, по состоянию на 24 мая после вакцинации умерли почти 5 тыс. человек. 

Исследования, проведенные группой ученых, показывают, что спайковый белок вакцины может перемещаться из места инъекции и накапливаться в органах и тканях, включая селезенку, костный мозг, печень, надпочечники и в яичниках. 

Установлено, что спайковый белок почти полностью ответственен за повреждение сердечно-сосудистой системы. Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что новые генные вакцины приводят к обострению болезней сердца больше, чем ожидалось на этапе испытаний. 

***

Понятно, когда массовой вакцинацией затронуто уже сотни миллионов человек, 5 тысяч покойникеов на этом фоне выглядят почти незаметно. Однако сообщения о серьезных отдаленных последствиях могут указывать на куда более значительное число потенциальных жертв.

Также понятно, что любое новое лекарство, и вакцина не исключение, - это всегда риск, а отдаленные последствия неизвестны.

Ничего мы не знаем о подобных исследованиях касательно отечественных вакцин, и полагаю, что их либо нет, либо они засекречены.

Может быть, люди, не торопящиеся прививаться, не так уж глупы и безответственны?

У вакцинации есть прямые и косвенные показания - и противопоказания. Вы много слышали о противопоказаниях? Нет, иди и прививайся в любом торговом центре.

А люди что-то не очень верят, и не торопятся...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Из деревни написал 15.06.2021 01:09
У меня лично имеется доверие к вакцинам, которые разрабатывались и применялись в СССР. Нынешнюю жижу пущай себе вкалывают слабоватые мозгами зомбаки телевизорные.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какой размер безусловного базового дохода в России вы сочли бы справедливым?:
Результаты
Интернет-ТВ
Социал Za Обзор новостей: Последний космонавт
Социал Za Обзор новостей: Последний космонавт
14.06.2021
Дарья Митина: Теперь у нас Греф генератор культурных трендов?
Дарья Митина: Теперь у нас Греф генератор культурн...
14.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Директор департамента Минфина под "дурью" громил машины (1)
Выросла естественная убыль населения (0)
33 пострадавших от взрыва на АЗС (0)
В США после вакцинации умерли почти 5 тысяч человек (1)
Бизнес России визжит на коленях (0)
Социал Za Обзор новостей: Последний космонавт (0)
Похвальное слово лошадиной заднице (2)
Последний космонавт (7)
Светский демократический президентский... султанат (7)
Дарья Митина: Теперь у нас Греф генератор культурных трендов? (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Бузова наш будущий президент, однозначно
Дарья Митина Дарья Митина: Объявляется конкурс на лучший заголовок для новости:
Дарья Митина Дарья Митина: Теперь у нас Греф генератор культурных трендов?
Дарья Митина Дарья Митина: Те самые кадры с Колобком
Дарья Митина Дарья Митина: И Ленин такой молодой, и Колобок тоже
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss