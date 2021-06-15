В США после вакцинации умерли почти 5 тысяч человек

"Мы совершили большую ошибку", - так вирусный иммунолог и доцент Университета Гвельфа в Онтарио Байрам Бридл охарактеризовал результаты исследований вакцинации новыми мРНК-вакцинами от коронавируса, пишет Children's Health Defense. Всего в США, по официальным данным, по состоянию на 24 мая после вакцинации умерли почти 5 тыс. человек.

Исследования, проведенные группой ученых, показывают, что спайковый белок вакцины может перемещаться из места инъекции и накапливаться в органах и тканях, включая селезенку, костный мозг, печень, надпочечники и в яичниках.

Установлено, что спайковый белок почти полностью ответственен за повреждение сердечно-сосудистой системы. Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что новые генные вакцины приводят к обострению болезней сердца больше, чем ожидалось на этапе испытаний.

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Понятно, когда массовой вакцинацией затронуто уже сотни миллионов человек, 5 тысяч покойникеов на этом фоне выглядят почти незаметно. Однако сообщения о серьезных отдаленных последствиях могут указывать на куда более значительное число потенциальных жертв.

Также понятно, что любое новое лекарство, и вакцина не исключение, - это всегда риск, а отдаленные последствия неизвестны.

Ничего мы не знаем о подобных исследованиях касательно отечественных вакцин, и полагаю, что их либо нет, либо они засекречены.

Может быть, люди, не торопящиеся прививаться, не так уж глупы и безответственны?

У вакцинации есть прямые и косвенные показания - и противопоказания. Вы много слышали о противопоказаниях? Нет, иди и прививайся в любом торговом центре.

А люди что-то не очень верят, и не торопятся...

А.Б.