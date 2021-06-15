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Московский листок

Директор департамента Минфина под "дурью" громил машины

Опубликовано 15.06.2021 в разделе комментариев 1

бюрократия чиновник
Директор департамента Минфина под "дурью" громил машины

В Алых Парусах в Щукино полиция задержала директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов РФ. 

Высокопоставленный чиновник в невменяемом состоянии бегал по территории элитного жилого комплекса и бил по машинам. Охрана жилого комплекса "Алые Паруса" привычна к разным чудачествам – то же касается и сотрудников отдела полиции "Щукино". На этот раз главным героем их ночной смены стал сотрудник Минфина РФ, директор одного из департаментов Михаил Санакоев. 

В районе пяти часов утра Санакоев, разволновавшись, видимо, из-за бюджетных вопросов РФ, выбежал на улицу и стал носиться по парковке ЖК. При этом экономист бил рукой по припаркованным машинам, заставляя сработать их сигнализации. 

Санакоева задержали и доставили в отдел. По словам охраны "Алых Парусов", Михаил находился в абсолютно невменяемом состоянии и нёс какую-то околесицу.

***

Санакоев вообще-то совсем молодой человек - всего 35 лет. И уже директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов Российской Федерации.

Интересно, откуда берутся в минфине гении со склонностью чего-нибудь "такое" употребить?

Родился-учился в Хабаровске, и до 2015 года трудился в чиновном качестве в профыильном краевом министерстве - консультант, главный специалист... Ничего примечательного.

И вдруг в 2015 году - рывок в столицу! – советник Федерального агентства воздушного транспорта. Через год уже в федеральном Минфине, где за 4 года вырастает с консультанта до замдиректора департамента. Потом на год управляющий директор "Россельхозбанка" - и опять в Минфин, сначала зам, а вскоре директор департамента.

Неплохо зарабатывал - в "Алых парусах" квартирки недешевые...

Это в старом советском кино финансист - это лысенький дедушка в нарукавничках. А теперь это 35-летний орел, нюхающий кокс и громящий элитные авто - похоже, за "потраву" он способен заплатить...

Теперь, наверно, понизят - переведут опять каким-нибудь банком руководить.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Голос из ада написал 15.06.2021 01:04
Вот такие они - птенцы гнезда Путина!
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