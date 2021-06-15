Вера в науке о КОВИДе

«Платон мне друг, но истина дороже».

«Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец».

«Получай, фашист, гранату».

Почему в России же так упорно циркулируют идеи КОВИД диссидентов? Только мне надо записывать туда Гундарова. Он не отрицает того, что вирус выделен. Все дело в том, что эти диссиденты – малообразованные люди. Они не умеют читать биологические научные статьи. Давно установлено, что каждый человек имеет два источника информации;

1) собственный опыт и

2) информация, полученная от других людей.

Как писал один физик, каждый человек судит о мире на основании собственного опыта, который преломляется через внушенную в детстве или потом модель и на основе веры. Собственный опыт может быть неправильно интерпретирован. Как говорил старик Декарт, можно обмануться даже тогда, когда сам видишь, слышишь или чувствуешь.

Возьмем пример К. Гольджи из Италии. Он смотрел импрегнированные раствором серебра срезы мозга и пришел к выводу, что все нейроны в мозге соединены друг с другом. Р. Кахал из Испании смотрел те же препараты и сделал вывод, что они не соединены напрямую. Но оба получили за это Нобелевку. Во втором случае главный вопрос состоит в том верить людям или нет. Единственный более или менее достоверный источник информации - рецензированные научные статьи. И то не всегда. Все остальное это не более, чем сплетни, которые нужно проверять и проверять. Начала источник информации проверяется, а уже потом можно ему верить.

Ю. Мухин пишет, что я не могу изменить свое мнение из-за того, что я публично заявил, что вирус выделен. Но я уже неоднократно менял свой начальные выводы после знакомства с новыми фактами. Кстати, изначально я был как раз КОВИД-диссидентом и считал, что КОВИД будет похож на второй вариант Гонконгского гриппа. Об этом я писал и Мухину. Я не оценил гениальное предвидение А. Баранова, который сразу понял гигантскую опасность КОВИДа. В своей научной области я тоже несколько раз менял научные модели после многократного экспериментирования, и эти модели были опубликованы в научных статьях, а не в сплетнях интернета.

В данном случае, с КОВИДом, Ю. Мухин изменил сам себе. Обычно Ю. Мухин, выдвигая свои необычные гипотезы, основался на собственном опыте. А именно, он смотрел картинки, фото, графики и находил противоречия фактов с официальной версией. Здесь он этого не проделал, а поверил фрикам. Это, кстати, давно известный феномен. Эффект Даннинга – Крюгера заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации в данной области, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях. Пример – академик Сахаров, который будучи неплохим физиком вдруг решил, что он может судить о политологии. Тот же Ю. Мухин учит меня, как анализировать электроннограммы. Увы, ему нечего мне сказать - я имею 50 лет опыта этой работы и первый вопрос, который мы всегда задаем, - а не вирус ли та частица, которая обнаружена внутри клетки. Далее начинается анализ с помощью тщательного сравнения ультраструктуры с образцами, использования ин ситу гибридизации или антител. Культура клеток постоянно проверяется на наличие микоплазмы и вирусов, используя метод электронной микроскопии в том числе.

Итак, третьего не дано: выделен – не выделен. Заключение: не выделен – основано на мнении фриков; заключение «выделен» – основано на мнении сотен тысяч квалифицированных ученых, высоко профессиональных, в отличие от российских ученых. Я сам внимательнейшим образом читал все эти работы и не нашел подделок.

В заключении поспорю с самим Барановым, который пишет, что в США 5000 человек умерли после вакцинации ФРНК вакциной.

В США после вакцинации умерли почти 5 тысяч человек

1. После - не значит вследствие; ждем научную статью.

2. Вакцинация в США спасла жизнь сотням тысяч людей.

Поэтому ничто на Земле не проходит бесплатно.

От редакции: Ну, во-первых, пишет не Баранов, а вирусный иммунолог и доцент Университета Гвельфа в Онтарио Байрам Бридл в Children's Health Defense. Баранов только излагает его точку зрения.

Баранов же констатирует: "Понятно, когда массовой вакцинацией затронуто уже сотни миллионов человек, 5 тысяч покойникеов на этом фоне выглядят почти незаметно". Чем это отличается от утверждения С. Миронина: "Вакцинация в США спасла жизнь сотням тысяч людей"? Только тем, что автор утверждает, что вакцинация спасла жизь сотням тысяч людей, а Баранов добавляет: минус те 5 тысяч, что умерли. Вследствие или так совпало - неважно, но жизнь не спасла.

О чем речь? О том, что кроме тупой пропаганды в таком тонком деле, как вакцинация (не только от ковида) должны быть четко расписаны показания и противопоказания. И на основе исследований, а не "методом копания в носу" или даже анализа медицинской статистики.

В противном случае цифра в 5 тысяч умерших будет только увеличиваться. А "совпало" или это ятрогенная смерть - надо исследовать.

А.Б.