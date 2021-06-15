Накануне визита вел.кн. Владимира в Орду

Украина получит членство в НАТО,

если сможет соответствовать необходимым критериям. В частности, Киев должен разобраться с коррупцией, заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции.

Строго говоря, это значит – «никогда», но при условии, что в США и НАТО не согласятся просто не замечать этой коррупции.

При этом конфликт в Донбассе, по мнению Байдена, не является помехой для членства Украины в альянсе. То есть, если можно «не замечать» конфликт на Донбассе, то уж коррупцию-то…

Президент пообещал, что Соединенные Штаты будут делать все возможное, чтобы Украина оказалась в состоянии «продолжать сопротивляться физической агрессии со стороны России».

Многообещающее начало для встречи с Путиным.

Честно говоря, на таком фоне я бы на месте Путина просто не поехал на встречу с Байденом. Отменил бы.

Напомню про поспешность, с которой в Кремле в 2014-м году признали киевский режим, а получили и указ Турчинова о применении тяжелой техники на Донбассе против мирного населения, и Холокост в Одессе 2 мая – и главное, роль «агрессора», напавшего на якобы «законный» режим в Киеве.

Но ведь поедет Путин, обязательно поедет. Сдавать что-нибудь очередное, как базу в Камрани или станцию слежения на Кубе?

Накануне встречи Байдена с Путиным украинский президент Зеленский снова везет журналистов на кухню своих родителей:

своих журналистов кормит шашлыками, заезжих - хлебом с салом.

Но в материале много важных деталей: "сепаратисты, поддерживаемые Россией" и «США, которые поддерживают Зеленского деньгами, оружием и обучением», а также признание, что Зеленский хочет больше оружия...

И он его получит, несомненно, в отличие от экономической помощи. Для военных задач бедная Украина предпочтительней, чем богатая.

«Чем сильней армия, тем хуже в ней кормежка», говаривал еще Фридрих Великий.

«Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что гражданская война на Украина будет закончена через год. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам прошедшего в Киеве саммита Украина — ЕС».

Это в июле 2019 года, 2 года назад ровно.

А.Б.