Между политиком и бюрократом выбирайте политика

Мэр Москвы объявил нерабочими дни до 20 июня, чтобы затормозить распространение коронавируса. На один из этих дней приходится предвыборный съезд партии «Единая Россия». Собянин пообещал не допустить его проведения.

На съезде 19 июня единороссы намерены выдвинуть кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму: «Это важнейшее партийное мероприятие в преддверии стартующих сентябрьских выборов. Все ключевые и стратегические решения по избирательной кампании, по утверждению списков наших кандидатов, программы партии, с которой мы пойдем на выборы, за основу будут приниматься именно там», - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Несмотря на то, что съезд планируется провести в сокращённом составе и с соблюдением социальной дистанции между делегатами, он, по мнению мэрии, всё равно создаёт риск распространения инфекции. Политсовет «Единой России» отказался отменять или переносить форум, в ответ мэр пообещал арестовать всех его участников.

«Нам не впервой рассаживать по спецприёмникам целые конференции или съезды. Технология отработана, практика отлажена. Я отдал приказ московской полиции отслеживать этот вопрос и принимать меры незамедлительно. Если ко вторнику не достигнем с партией договорённости, начнём резервировать места в Сахарово под делегатов», - сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин напомнил, что в вопросах эпидемиологической безопасности «нет ни оппозиционера, ни лоялиста, вирус поражает всех одинаково», и потому никаких «санитарных льгот» партия власти не получит. Пресекать незаконные мероприятия будут на общих основаниях.

ИА «Панорама»

Для идиотов и приравненных к ним лиц из Роскомнадзора сообщаю: заметка "Панорамы" - это шутка.

Но не такая уж невероятная...

Совершенно очевидно, что в общественном мнении "Единая Россия" сильно проседает, и уж точно это прекрасно понимают политтехнологи, что работают с "партией власти". И конечно, принимают меры.

Кто сольет "Единую Россию"?

Тут надо уточнить термины - "партия власти" не случайно взята в кавычки. Потому что это даже не интерфейс партии власти для взаимодействия с обществом, а вообще просто инструмент, приспособление. То есть "партия власти" в том смысле, что принадлежит целиком и полностью власти, и та делает им, что считает нужным.

Естественно, никаких обязательств у власти в отношении своего инструмента нет и быть не может. Нужен - пользуются, не нужен - откладывают или вовсе выбрасывают.

Для власти важен результат - большинство в парламенте, а какая наклейка будет у этого большинства - неважно. Можно две, можно три. А если кто-то вдруг почувствует себя самостоятельной силой - сольют в унитаз и забудут на следующий день.

Это не просто размышления, это имеет самое прямое отношение к тому, как вести себя на предстоящих выборах. Или "выборах", что дело вкуса.

Уже на прошлых выборах в Мосгордуму власть дала знать, что ставит не только на "Единую Россию", но готова иметь в парламенте и "независимую фракцию", составленную из самовыдвиженцев - попробуйте-ка зарегистрироваться по подписям, если избирком этого не хочет... Если честно, то собрать подписи в Москве технически невозможно, и избирком просто отсекает нежелательных на вполне законных основаниях. Вопрос в том, почему на тех же основаниях не отсекают "желательных"...

И вот в Мосгордуме работают две фракции - "Единая Россия" и "Моя Москва", а с виду и не отличишь...

И "умное голосование" привело в МГД некоторое количество депутатов, которые по принципиальным вопросам голосуют, как и "партия власти". Но риторика - самая революционная.

Зато многолетний руководитель московского отделения "Единой России", многолетний вице-спикер МГД Метельский, стоило ему проиграть выборы, резко перестал и возглавлять столичную организацию ЕР. Ау, Метельский!.. Нет ответа. И никаких обязательств.

"Кукол снимут с нитки длинной,

И, засыпав нафталином,

В виде тряпок сложат в сундуках".

Сейчас, в принципе, будет тоже самое - "Единая Россия" по-всякому что-то наберет и сливать совсем ее не собираются. Но рядом с каждым слабым кандидатом от ЕР будет стоять перспективный "самовыдвиженец".

Пример - в самом центрльном Бауманском округе, где Николай Гончар, фигура - глава бюджетного комитета Госдумы - который никогда с советских времен не проигывал выборов в этом округе, вдруг неожиданно уступил молодому человеку по фамилии Аперян, муниципальному депутату.

Надо ли объяснять, что так не бывает? Но случается...

Причем Гончара - это инсайд - старательно подвигали к этим праймериз, но с условием - отказаться избираться и пойти на "высокую" должность советника мэра, по сути пожизненную синекуру, ну и продолжать работать с бюджетом. Кстати, на той же должности недавно так и скончался другой бывший депутат, Александр Крутов, тоже специалист по бюджету.

Кажется, у Гончара оказались другие планы, но речь не о нем.

Речь о том, что просто прокатив "Единую Россию" на выборах, мы не получим нужного результата.

Да, по партспискам нужно прокатывать, и это однозначно.

Но есть ведь и голосование в округах. И там будут и "самовыдвиженцы" вроде Леонова, которого уже числят победителем в Бауманском округе, и будут кандидаты от разной оппозиции, которым я б не то что в парламенте меня представлять - я б им сумку подержать не доверил, сопрут!

И вот тут на помощь приходит совершенно неизвестная у нас вещь - репутация. Не та, что рисуют в предвыборых плакатах, как на юго-западе одному врачу-онкологу 91 процент выздоровления. Круче только у Иисуса - тот вообще воскрешал, но он вроде не баллотируется. Речь о том, что он делал раньше как политик - и делал ли.

И не путайте врачей и главных врачей, учителей и директоров школ - это не просто разные категории, это два разных класса в обществе, зачастую даже антагонистических друг к другу.

Вообще же депутаты делятся на две категории, независимо от политической ориентации - "политики" и "бюрократы".

Ясно, что первые ориентируются на избирателей, работают с ними, выступают много и часто. Такие встречаются чаще, разумеется, в оппозиции, но есть и в "партии власти". Например, Митрохин, Хованская или тот же Гончар.

Фамилий "бюрократов" мы часто даже не помним, но их больше, разумеется, в "партии власти", но полно и в оппозиции. Отличить просто - когда вам предалагют проголосовать за кандидата, о котором вы вообще ничего не знаете, и никакой политической биографии у него нет (просто биография может быть замечательной - артист, спортсмен, космонавт, генерал) - знайте, этот депутат никогда и ничего для вас делать не станет. Он стал депутатом не благодаря вам, и вам ничем не обязан.

И еще запомните - никаких революционных партий на этих и последующих выборах нет и быть не может. Все в рамках буржуазной демократии - и все ради того, чтоб буржуазная демократия не превратилась совсем в буржуазную диктатуру. Дело к тому.