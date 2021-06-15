Депутат жестко раскритиковали отчет Набиуллиной

Какой размер безусловного базового дохода в России вы сочли бы справедливым?: Варианты ответов: 25 тысяч рублей 35 тысяч рублей 45 тысяч рублей Более 55 тысяч рублей Вообще не нужен никакой базовый безусловный доход Результаты