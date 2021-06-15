Единственным, кто голосовал против и критиковал отчет главы Центробанка Набиуллиной о работе за прошлый год, была партия "Справедливая Россия!, заявил депутат Валерий Гартунг.
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#депутат #гартунг #набиуллина
Депутат жестко раскритиковали отчет Набиуллиной
Единственным, кто голосовал против и критиковал отчет главы Центробанка Набиуллиной о работе за прошлый год, была партия "Справедливая Россия!, заявил депутат Валерий Гартунг.
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ИВАН СУХОВ написал 15.06.2021 17:29
кому поводу! А по важным вопросам молчит-нет согласия "Самого"!
Вот такой непримиримый борец за щасте трудящих!