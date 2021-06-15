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Московский листок

Депутат жестко раскритиковали отчет Набиуллиной

Опубликовано 15.06.2021 в разделе комментариев 1

#депутат #гартунг #набиуллина

Единственным, кто голосовал против и критиковал отчет главы Центробанка Набиуллиной о работе за прошлый год, была партия "Справедливая Россия!, заявил  депутат Валерий Гартунг.



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Всего комментариев к статье: 1
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А ТОСТОЖОПЫЙ КОММУНЯКА ЗЮГА МОЛЧАЛ?!
ИВАН СУХОВ написал 15.06.2021 17:29
В преддверии выборОв Зюганый норовит напомнить о себе по всякому мел-
кому поводу! А по важным вопросам молчит-нет согласия "Самого"!
Вот такой непримиримый борец за щасте трудящих!
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