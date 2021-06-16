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Московский листок

Групповой пикет против прославления Ельцина. Екатеринбург

Опубликовано 16.06.2021 автором Лекомцев Александр в разделе комментариев 5

ельцин россия государство
Групповой пикет против прославления Ельцина. Екатеринбург

13 июня с 12 до 13 часов на плотинке на площади Труда у памятника Геннину и Татищеву прошёл первый за долгое время групповой пикет.

Целый год власти не согласовывали публичные мероприятия, ссылаясь на эпидемию коронавируса.

Было подано уведомление в МОБ - Министерство общественной безопасности Свердловской области, на 10 человек.

Цель проведения пикета организатор обозначил так: выразить отрицательную оценку деятельности либералов, Ельцина и протест их прославлению на фестивале СМС («Слово, музыка, свобода.» - проходил 12-13 июня в Ельцин центре. 12 июня праздник - День России. – А. Л.)

В МОБ сказали, что, в связи с эпидобстановкой, участники должны быть в масках, стоять на расстоянии 1.5 метра, перчатки не обязательны. На плакатах не должно быть оскорблений.

На пикете было 5 человек от четырёх коммунистических организаций: ЛевСД – Левое социалистическое действие, МОК – Межрегиональное объединение коммунистов, Левый фронт и СССР. Жаль, что не было участников от русских патриотов, хотя их приглашали.

Были плакаты и 1 человек со знаменем – от МОК.

Пикет прошёл хорошо. Никаких происшествий не было. Правда было мало народа – прохожих, так как был выходной день, воскресенье, люди были на природе – в садах, в лесах.

Некоторые прохожие приветствовали, одобряли пикет, в поддержку пикета гудели машины.

Одна женщина сказала: «Что это они выступают против Ельцина – его давно уже нет.» - и ушла. Я не успел сказать ей, что Ельцин мёртв – но дело его живёт! Что как раз в этот момент в Ельцин центре проходит фестиваль под названием «Слово, музыка, свобода.», где как раз сейчас выступают ельцинисты, либералы, навальнинцы – Шульман, Сванидзе и другие, верные продолжатели дела Ельцина, восхваляют и прославляют Ельцина и призывают на осенних выборах в Госдуму вернуть к власти ельцинскую группу, то есть вернуть те методы полного ограбления народа и полного разрушения России, полного подчинения Западу, которые применял Ельцин! И сейчас у власти много ельцинистов – Греф, Шувалов, Шохин, Собянин, Силуанов, Мау и так далее, и они сильно влияют на политику и жизнь в России уже сейчас!

Продолжается ограбление народа и разрушение России, отставание от передовых стран во всех областях, прежде всего в производительности труда, в науке, в производстве современной техники, продолжается сокращение коренного населения, прежде всего русского и замещение его мигрантами!

Пикетчикам удалось публично показать, что далеко не все согласны с прославлением Ельцина и далеко не все поддерживают ельцинистов, либералов, навальнинцев.

Готовимся к следующему пикету на тему протеста против снижения уровня жизни и протеста против прославления Ельцина, против деятельности Ельцин центра.



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Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Позорно написал 16.06.2021 12:02
Тупицы! Не мертвым Ельциным надо заниматься и борьбой с "Призраками", а борьбой с воро-полицейским Путлеризмом, который вскоре всех задушит, если не сопротивляться!!!
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Re:Как говорил Пушкин, так правильнее
помещик Пушкин имел 1200 душ рабов написал 16.06.2021 11:59
Перед свадьбой негр Пушкин заложил 200 русских рабов за 37 000 рублей.
Выходит, негры должны стоять на коленях перед потомками русских рабов и целовать их кроссовки.
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Re: Как говорил Пушкин, так правильнее
Касандрюха написал 16.06.2021 11:24
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Он нами правит в этот час.
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Как говорил Пушкин
Касандрюха. написал 16.06.2021 11:16
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствует в сей час.
Верный продолжатель дела Ельцина
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(без названия)
2213 написал 16.06.2021 10:58
Ельцина,сегодняшняя российская власть,будет "почитать",обязательно,и вовсе не потому,что он был для нее таким уж "авторитетом",а просто потому,что,свой путь псевдореформаторы начинали с ним 'нога в ногу",и,если теперь,считать,ельцина неправым,то и они все,идут не по той дороге и не в том направлении.Поэтому,"всероссийский заслуженный герострат",всегда будет их знаменем,хотя,что из себя предстааляет это "знамя",да и сами "знаменосцы",российские граждане уже три десятилетия испытывают на своей шкуре,и конца этим испытаниям не видно.
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