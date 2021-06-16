Групповой пикет против прославления Ельцина. Екатеринбург

13 июня с 12 до 13 часов на плотинке на площади Труда у памятника Геннину и Татищеву прошёл первый за долгое время групповой пикет.

Целый год власти не согласовывали публичные мероприятия, ссылаясь на эпидемию коронавируса.

Было подано уведомление в МОБ - Министерство общественной безопасности Свердловской области, на 10 человек.

Цель проведения пикета организатор обозначил так: выразить отрицательную оценку деятельности либералов, Ельцина и протест их прославлению на фестивале СМС («Слово, музыка, свобода.» - проходил 12-13 июня в Ельцин центре. 12 июня праздник - День России. – А. Л.)

В МОБ сказали, что, в связи с эпидобстановкой, участники должны быть в масках, стоять на расстоянии 1.5 метра, перчатки не обязательны. На плакатах не должно быть оскорблений.

На пикете было 5 человек от четырёх коммунистических организаций: ЛевСД – Левое социалистическое действие, МОК – Межрегиональное объединение коммунистов, Левый фронт и СССР. Жаль, что не было участников от русских патриотов, хотя их приглашали.

Были плакаты и 1 человек со знаменем – от МОК.

Пикет прошёл хорошо. Никаких происшествий не было. Правда было мало народа – прохожих, так как был выходной день, воскресенье, люди были на природе – в садах, в лесах.

Некоторые прохожие приветствовали, одобряли пикет, в поддержку пикета гудели машины.

Одна женщина сказала: «Что это они выступают против Ельцина – его давно уже нет.» - и ушла. Я не успел сказать ей, что Ельцин мёртв – но дело его живёт! Что как раз в этот момент в Ельцин центре проходит фестиваль под названием «Слово, музыка, свобода.», где как раз сейчас выступают ельцинисты, либералы, навальнинцы – Шульман, Сванидзе и другие, верные продолжатели дела Ельцина, восхваляют и прославляют Ельцина и призывают на осенних выборах в Госдуму вернуть к власти ельцинскую группу, то есть вернуть те методы полного ограбления народа и полного разрушения России, полного подчинения Западу, которые применял Ельцин! И сейчас у власти много ельцинистов – Греф, Шувалов, Шохин, Собянин, Силуанов, Мау и так далее, и они сильно влияют на политику и жизнь в России уже сейчас!

Продолжается ограбление народа и разрушение России, отставание от передовых стран во всех областях, прежде всего в производительности труда, в науке, в производстве современной техники, продолжается сокращение коренного населения, прежде всего русского и замещение его мигрантами!

Пикетчикам удалось публично показать, что далеко не все согласны с прославлением Ельцина и далеко не все поддерживают ельцинистов, либералов, навальнинцев.

Готовимся к следующему пикету на тему протеста против снижения уровня жизни и протеста против прославления Ельцина, против деятельности Ельцин центра.