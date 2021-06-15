Социал Za Обзор новостей: Чиновник под дурью

Обзор новостей с Анатолием Барановым

1 В Алых Парусах в Щукино полиция задержала директора департамента бюджетной политики Министерства финансов https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Выросла естественная убыль населения – в десятки раз 3 Геннадий Зюганов перед выборами дал интервью «Коммерсанту» 4 Средняя стоимость квартиры в Москве составила 19,13 миллиона рублей 5 33 пострадавших от взрыва на АЗС 6 Еще два региона ввели загадочные карантинные меры 7 Украина получит членство в НАТО, 8 Накануне встречи Байдена с Путиным украинский президент Зеленский снова везет журналистов на кухню своих родителей: https://forum-msk.org/material/news/1... 9 В США после вакцинации умерли почти 5 тысяч человек https://forum-msk.org/material/news/1... 10 Аналитики отмечают стремительное восстановление спроса на элитную недвижимость в Великобритании со стороны богатых россиян

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