Репетиция запрета на политическую агитацию москва выборы собянин Сегодня на месте этого поста должен был быть другой. Сегодня мы с моей командой планировали объявить о начале уличной кампании. Мы хотели пройтись районам нашего округа, поговорить с избирателями, узнать об их проблемах и запросах. Но в эти выходные Собянин объявил о новых ограничениях из-за ситуации с коронавирусом. Мы опасаемся, что действительно тяжелая ситуация с распространением вируса может послужить формальным поводом для полного запрета уличной агитации: в том числе пикетов, установки кубов и агитрейдов. Однако интересно, что на членов Единой России ограничения, видимо, не распространяются — ведь уже в эти выходные, 19 июня, у «Единой России» пройдет партийный съезд, на который, по словам секретаря генсовета партии, из регионов приедут 763 делегата. Как тут не вспомнить о Земском съезде народных депутатов, который прошел в мае в Великом Новгороде. Делегаты съезда были разогнаны, кое-кто был задержан, а Юлия Галямина даже получила 7 суток ареста. Это все при том, что количество участников там не доходило до 50, люди сидели, соблюдая дистанцию, в масках и перчатках. Такая наглая избирательность в действиях силовиков и судей все больше и больше провоцирует людей на игнорирование каких-либо ограничений. Ведь если вы устанавливаете ограничения, а сами их не соблюдаете, то почему это должны делать люди? Мы вынуждены ненадолго отложить наши агитационные рейды, потому что подвергать людей лишнему риску мы не хотим. Думаю, уже скоро станет очевидно, собираются ли власти использовать эти ограничения против оппозиции. Ну а мы уже сейчас разрабатываем стратегии ведения кампании в разных условиях. Я уверена, несмотря на все преграды, мы не должны опускать руки. Надеюсь, уже скоро мы начнем масштабную кампанию в округе, а пока будем вести ее здесь, в интернете. Но с этим мы не справимся без вас. Записывайтесь в волонтеры кампании — даже если вы можете помочь только в интернете: http://www.litvinovich.ru/volunteers Нам очень нужна ваша поддержка, без нее сейчас никак!



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