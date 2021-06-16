Везде, кроме России, вакцинация помогает

Немного занимательной статистики предлагает Дмитрий Аграновский.

Россия – суточный прирост 14185

Германия – суточный прирост 873

Италия – суточный прирост 907

Франция – суточный прирост 698

Израиль – сточный прирост 24

Китай – суточный прирост 21

И даже США – суточный прирост 12710, все равно меньше нашего, а творилось там черт знает что, но даже они взяли ситуацию под контроль.

- Все вышеперечисленные страны, кроме России, - считает Дмитрий Аграновский, – лидеры по проценту вакцинации. Везде, кроме США, вакцинация обязательная или добровольно-обязательная. Как видите, прямая зависимость.

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Безусловно на больших цифрах вакцинация долэжна помогать - она и помогает. Вчера говорил с Германией по телефону - там уже никаких ограничений, все открыто, все свободно.

Но заметим - нулевого роста заболеваемости не дает никто!

И известно, что вирус мутирует, а довольно активно. То есть через некоторое время никто не может гарантировать от новой вспышки.

Но скорее всего коронавирус перейдет в категорию привычных ОРВИ, и его сезонное усиление не будет вызывать такого ажиотажа. Как грипп, от которого по-прежнему умирают.

Означает ли это победу над коронавирусной инфекцией, как победили в свое время оспу? Нет, не означает.

А.Б.