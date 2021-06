Борьба с коронавирусом как основная причина избыточной смертности в России в 2020 г. медицина бюрократия лекарства коронавирус Согласно оперативным данным Росстата в 2020 г. в России умерло на 323,8 тыс. человек больше чем в 2019 г. (избыточная смертность). Согласно сообщению вице-премьера Голиковой, из них 31% умер от коронавирусной инфекции, еще 19% умерло от других диагнозов, но с положительным тестом на коронавирус. Остальные 50% избыточной смертности следует отнести к результатам борьбы с коронавирусом. Отсюда можно сделать вывод, что от борьбы с коронавирусом умерло в 1,6 раза больше людей, чем от коронавируса. Заявление д-ра Миронина и сообщение вице-премьера Голиковой Написать эту статью о сопоставлении смертности от борьбы с коронавирусом и от коронавируса в России по итогам всего 2020 г. я обещал в моей статье по итогам 10 месяцев [1]. Одновременно данная статья является ответом на заметку лица, пишущего под псевдонимом д-р Сигизмунд Миронин, в которой содержатся недостоверные сведения о смертности от коронавируса в России в 2020 г.: КОВИД стал понятен 17.04.2021 Заявление из этой заметки, недостоверность которого я хотел бы показать в этой статье: За 2020 год избыточно умерло 324 тысячи по данным властей или 500 тысяч по данным независимых подсчетов. Хотя российские власти дали всего 98 тыс. смертей от Ковида, но, на самом деле, подавляющая часть российской смертности была замаскирована диагнозом коморбид. Об этом проговорилась сама Голикова. Прежде чем идти далее, поясню, что коморбидность (согласно Википедии) – сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний, синдромов или психических расстройств, связанных между собой единым патогенетическим механизмом или совпадающих по времени. В данном случае – просто совпадающих по времени. Я согласен с утверждением «324 тысячи по данным властей». Согласно оперативным данным Росстата (размещены 08.02.2021) в 2020 г. умерло 2124,5 тыс. человек, что на 323,8 тыс. человек больше чем в 2019 г. Хотя д-р Миронин не дает ссылку на выступление вице-премьера Голиковой, его можно найти в Интернете, на сайте правительства РФ: Брифинг Татьяны Голиковой 08.02.2021 (в день размещения данных Росстата и в связи с этим размещением) Доля умерших от новой коронавирусной инфекции за 2020 год, где был на момент публикации данных Росстата чётко установлен диагноз новой коронавирусной инфекции, от общего прироста избыточной смертности за 2020 год составляет 31%, а с учётом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на ковид, это 50% от избыточной смертности за 2020 год. Итак, согласно сообщению г-жи Голиковой непосредственно от коронавируса в 2020 г. умерло 31% – 100,4 тыс. человек (по всей видимости, это те 98 тыс., о которых пишет д-р Миронин, и это заметно больше текущих официальных данных – 57,6 тыс. на 01.01.2021). Еще 19% – 61,5 тыс. человек умерло от других диагнозов, но с положительным тестом [ПЦР] на коронавирус. Вместе это 50% – 161,9 тыс. человек (это как раз с учетом коморбидности, о которой пишет д-р Миронин). Но остальные 50% избыточной смертности, 161,9 тыс. человек, следует отнести к результатам борьбы с коронавирусом. Причины смертей от борьбы с коронавирусом По моему мнению, существует четыре основные причины смертей от борьбы с коронавирусом, в основном они наблюдались на начальной стадии эпидемии. Происходило перепрофилирование отделений и больниц под больных с COVID-19, хотя абсолютное большинство из них не имели пневмонии. Плюс начали госпитализировать в отдельные больницы/отделения больных с пневмониями иного происхождения. В норме подавляющее большинство таких больных лечат дома, почему такие пневмонии называют внебольничными. Перед перепрофилированием почти всех пациентов освобождаемых отделений и больниц просто отправляли по домам. Это не могло не привести к повышению смертности среди них. В массовом порядке стали откладывать плановые операции. А когда их возобновили, то далеко не все пациенты дожили до этого. Кроме того, должна была возрасти смертность при плановых операциях вследствие задержек с их проведением. Заметно хуже стала работать скорая помощь – ведь большая часть бригад была специализированно брошена на борьбу с COVID-19, и их нельзя было использовать для других случаев. В результате скорая чаще опаздывала и приезжала слишком поздно, уже к трупам, или привозила пострадавших или больных в больницу скорой помощи слишком поздно для оказания им нужной помощи. Да и больницы/отделения скорой помощи, не предназначенные для борьбы с COVID-19, были ужаты по врачам, койкам, материальному снабжению, что также должно было привести к увеличению смертности. Заметно ухудшилось и обычное поликлиническое обслуживание населения. Поликлиники полностью или почти полностью прекращали обслуживание населения. (Хорошо, что это не касалось женских консультаций, ведения беременных и медицинского наблюдения за младенцами.) Да и жители сами старались как можно реже обращаться в поликлиники или вызывать врача на дом. Помимо этих организационных проблем, во всех случаях также сыграла свою заметную роль многолетняя оптимизация (удушение) отечественной медицины. Все вышесказанное не могло не привести к статистически значимому увеличению смертности. И только этим, борьбой с коронавирусом, можно объяснить 50% избыточной смертности в России в 2020 г., не связанной с коронавирусом. От борьбы с коронавирусом умерло в 1,6 раза больше людей, чем от коронавируса В отличие от д-ра Миронина, я не считаю, что всех умерших с положительным тестом ПЦР на коронавирус надо считать умершим от коронавирусной инфекции. В конце концов, если человек умирает от инфаркта, инсульта или иных серьезных заболеваний в то время, когда он болел насморком, никто не говорит, что он умер от насморка. А COVID-19, если он не дает пневмонии (это ориентировочно до 10-15% случаев от общего числа заболевших), является острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), или насморком. Кроме того, следует учитывать, что при коронавирусной инфекции на 1 заболевшего приходится 15-20 бессимптомных вирусоносителей, которые тоже приобретают иммунитет. Некоторая, небольшая часть вирусоносителей «отлавливается» при массовом тестировании, и поскольку они также дают положительный тест ПЦР, то включаются в число заболевших. Поскольку в России, как и в других странах, стали делать тест ПЦР на коронавирус всем поступающим в больницы, вне зависимости от диагноза (наряду с реакцией Вассермана на сифилис), то естественно предположить, что у многих больных с другими диагнозами тест ПЦР оказался положительным, потому что у них либо был COVID-19 в легкой форме, либо они просто были вирусоносителями. Поэтому я считаю, что если у человека не было коронавирусной пневмонии, но был положительный тест ПЦР, и он умер от своего серьезного заболевания (инфаркт, инсульт и так далее), то его не следует включать в число умерших от COVID-19. Впрочем, его не следует включать и в число умерших от борьбы с коронавирусом. При таком подходе доля умерших от борьбы с коронавирусом составляет 50% избыточной смертности, а доля умерших непосредственно от коронавирусной инфекции – 31%. Поэтому отношение числа умерших от борьбы с коронавирусом к числу умерших от коронавируса составляет 50/31 = 1,6 раза. Это заметно меньше, чем я предполагал в моей статье, написанной по итогам 10 месяцев, где мой прогноз для итогов года – что от борьбы с коронавирусом умрет в 2,6 раза больше людей, чем от коронавируса [1]. Это связано с тем, что в той статье я использовал в качестве основы текущие официальные данные, а здесь – данные г-жи Голиковой (с повышенной смертностью и учетом коморбидности). Но и такой результат – это признание, что борьба с коронавирусом нанесла более серьезный ущерб, чем сам коронавирус. Возможны различные позиции у «ковид-паникеров» и «ковид-диссидентов» Я понимаю, что «ковид-паникеры» могут заявить, что отношение числа умерших от борьбы с коронавирусом к числу умерших от коронавируса составляет 50/50 = 1. С другой стороны, более радикальные, чем я, «ковид-диссиденты», могут заявить, что отношение числа умерших от борьбы с коронавирусом к числу умерших от коронавируса составляет 69/31 = 2,2. Естественно, что 1,6, как считаю я, находится посередине между 1 и 2,2. Полагаю, что в обществе найдутся сторонники всех трех позиций. Пусть каждый выбирает наиболее подходящую позицию для себя. Еще хотел бы заметить, что среди «ковид-паникеров» (не только в России) распространено мнение, что смертность от коронавируса занижается, а среди «ковид-диссидентов» – что эта смертность завышается. Первые мотивируют это тем, что правительства хотят лучше выглядеть, а вторые – значительно повышенными страховыми выплатами умершим именно от коронавируса, а также очень высокой (десятки процентов) долей ложноположительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Оба этих мнения нуждаются в доказательствах. И еще – по моему мнению, среди «ковид-паникеров» (не только в России) преобладают либералы, а среди «ковид-диссидентов» – лица, считающие себя патриотами (как левого, так и националистического направления). При этом мне неизвестны либералы, относящиеся к «ковид-диссидентам», хотя среди левых таких людей довольно много. Также я полагаю, что доля «ковид-диссидентов» в России и мире постоянно растет. Что касается д-ра Миронина Но заявление д-ра Миронина, что «подавляющая часть российской смертности была замаскирована диагнозом коморбид. Об этом проговорилась сама Голикова» не соответствует действительности, поскольку половина избыточной смертности (с учетом коморбидности), как сказала г-жа Голикова – это никак не подавляющая часть. Другими словами, д-р Миронин приписывает г-же Голиковой то, что она вовсе не говорила. Что касается мнения д-ра Миронина о приблизительно 500 тыс. избыточной смертности вместо официальных 324 тыс., то я не знаю, откуда он это взял, т.к. у него отсутствует ссылка. Но даже если и так, то это должно привести к увеличению числа умерших как от коронавируса, так и от борьбы с коронавирусом. В указанной заметке д-ра Миронина есть еще несколько заявлений. При этом часть их является верной или скорее всего верной, а другая часть, по моему мнению, является недостоверной. Но разбирать эти заявления и отделять «зерна от плевел» у меня нет желания – ведь все возражения надо обосновать, а у меня на это нет времени, поскольку очень много работы. Какая цель у д-ра Миронина? Полагаю, запугать людей, ничего другого мне в голову не приходит. Но цели своей он не достиг, судя по оценке его заметки (на момент написания этой статьи – оценка всего 1,90 при 60 голосах) и комментариям под той заметкой. Хотел бы привести выдержку из одного комментария (Михаил Л.): Ковид-паникеры – это пропагандистская обслуга фашистов по попранию конституционных прав граждан. Кстати, хотя это вне рамок данной статьи, в России и мире наблюдается заметное возрастание числа психических расстройств. Это не удивительно на фоне усиленно задуваемой властями и провластными СМИ национальной и международной истерии и запугивания. Д-р Агаджанян против д-ра Миронина Аргументированные статьи против коронабесия можно найти на канале Яндекс-Дзен Записки зубного детектива, который ведет Эмиль Гургенович Агаджанян, врач стоматолог-ортопед с 30-летним стажем. Рекомендую две статьи, хотя их на этом канале довольно много. Главный аргумент чиновников, на котором строились ограничения во всем мире, оказался ложным 29.12.2020 Эта статья написана на основании научной работы китайских ученых: Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China 20.11.2020 (Скрининг после локдауна на нуклеиновые кислоты SARS-CoV-2 у почти десяти миллионов жителей Ухани, Китай) На основании этой научной работы сделан вывод, что бессимптомные вирусоносители практически не заражают других людей, и потому только симптоматические случаи нуждаются в изоляции. Другими словами, лицам, у которых нет явных признаков простуды, (само)изолироваться и носить маски не имеет смысла. Помогает локдаун или нет? Крупнейшее новостное агентство провело исследование и отвечает — нет 02.04.2021 Название говорит само за себя, новостное агентство – Associated Press, ссылка на первоисточник: Virus tolls similar despite governors’ contrasting actions 13.03.2021 (Количество вирусов одинаково, несмотря на противоположные действия губернаторов) Имеются в виду губернаторы различных штатов США, некоторые из которых вводили жесткие ограничения, а некоторые не вводили. Моя точка зрения Коронавирусная инфекция – это обычная жесткая ОРВИ, которая в меньшинстве случаев (ориентировочно до 10-15%) приводит к пневмонии. Относительная смертность от коронавирусной пневмонии не очень высокая – в мире с начала 2021 г. и по настоящее время она составляет около 2,2% от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией (по данным сайта Worldometer Coronavirus). В России в 2020 г. по официальным данным она составила около 1,8%, но с учетом сообщения г-жи Голиковой относительная смертность непосредственно от коронавирусной инфекции составила около 3,2% от общего числа заболевших. При этом больше половины населения России уже имеет иммунитет, поскольку на 1 заболевшего приходится 15-20 бессимптомных вирусоносителей, которые тоже приобретают иммунитет. И если учитывать этих бессимптомных вирусоносителей, то относительная смертность от общего числа зараженных падает от 2,2% до 0,11-0,15%, или от 3,2% до 0,16-0,21%, что соответствует уровню обычного гриппа. Об этом см. мои статьи [2, 3]. Считаю, что в России на начальной стадии эпидемии COVID-19 была принята неправильная политика борьбы с эпидемией, заимствованная на Западе. Правильная политика, по моему мнению, состояла в том, что необходимо было сразу направить все усилия на лечение коронавирусной пневмонии, а не бороться с коронавирусной ОРВИ при помощи идиотских мер борьбы типа локдауна, (само)изоляции и перепрофилирования больниц, поскольку бороться с ОРВИ – бессмысленное занятие. В конце концов в России де факто возобладала именно такая политика, меры борьбы с ОРВИ сведены к минимуму и сейчас в основном занимаются лечением пневмонии. Уверен, что если бы борьбой с COVID-19 в России изначально занимались специалисты-эпидемиологи советской школы, а не политики «ковид-паникеры» во главе с Собяниным, то правильная политика борьбы с эпидемией была бы принята практически сразу, и мы избежали бы как идиотских мер борьбы, так и избыточной смертности в результате борьбы с коронавирусом. Что касается вакцин против коронавируса SARS-CoV-2, то все вакцины в мире еще не прошли общепринятых долгосрочных испытаний, прошли только краткосрочные. Поэтому вакцинироваться ими могут только добровольцы. Не имеет смысла вакцинировать тех, кто уже имеет иммунитет (переболел или был вирусоносителем, определяется по наличию антител). Подробнее см. мою статью [4]. Пневмония или пневмонит? (дополнение) Когда эта статья в основном была уже написана, у меня состоялась встреча с А. Барановым, гл. редактором Форум.мск, который, как известно, является врачом по образованию. В числе затронутых тем (но не главной) была коронавирусная инфекция. А.Б. сообщил мне весьма любопытную информацию. Оказывается, в российском медицинском сообществе появилось мнение, что симптомы тяжелого коронавирусного воспаления легких соответствуют пневмониту, а не пневмонии. А.Б. пояснил, что пневмония – септическое (т.е. вызванное возбудителем, микроорганизмом или вирусом) воспаление легких. Пневмонит – асептическое (т.е. не вызванное возбудителем) воспаление легких. Чаще всего пневмонит обусловлен аллергической гиперчувствительностью, а также воздействием различных химических веществ. Коды по МКБ-10 (Болезни легкого, вызванные внешними агентами): J67 Гиперсенситивный пневмонит, вызванный органической пылью J68.0 Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами J69 Пневмонит, вызванный твердыми веществами и жидкостями Известно, что воспаление легких (обычно именуемое пневмонией)– основная причина смертности от коронавируса. И если люди с коронавирусной инфекцией болеют именно пневмонитом (а не пневмонией) и умирают от этого заболевания, то возникает вопрос – какую роль играет коронавирус в возникновении пневмонита и является ли он основной причиной этого заболевания и смертности от него? Новости по теме: [1] От борьбы с коронавирусом умирает заметно больше людей, чем от коронавируса [2] Коронавирус – заболевшие, зараженные и два вида относительной смертности [3] Коронавирус – 2,5% относительной смертности в мире или 0,125% по другому варианту [4] Коронавирус – что не так с вакцинами



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться