Казахстан следует указаниям США по признанию "голодомора" и реабилитации нацистских карателей

В Вашингтоне состоялся круглый стол в режиме онлайн на тему «Память о Голоде 1930-х годов в Казахстане». При этом мероприятие было организовано посольством Казахстана и в нем приняли участие ряд сотрудников американских спецслужб, действующих под прикрытием научных степеней в исторической сфере, специализирующихся на проведении идеологических диверсий, а также западные лоббисты из Казахстана.



Примечательно, но казахстанское посольство провело данную конференцию в рамках и на средства программы изучения Центральной Азии при Университете Джорджа Вашингтона (GWU). На данном круглом столе выступили профессор Мэрилендского университета, автор книги об Ашаршылык Сара Кэмерон, декан Факультета международных отношений GWU Питер Роллберг, казахстанский политолог и директор «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев, а также директор Института европейских, российских и евразийских исследований GWU Марлен Ларуэль.

Это чистой воды политическая акция была показательной с целью продемонстрировать полную смычку казахстанских властей как с США в деле проведения кампании по тотальной декоммунизации и дерусификации, так и подчеркнуть единство с местными национал-либералами, которые являются западной агентурой внутри страны. Не зря открывая мероприятие, посол Казахстана в Вашингтоне Ашыкан Ашикбаев рассказал о трагическом событии в истории Казахстана, подчеркнув, что государство изучает его, пытаясь дать ему правильную оценку.



Ясное дело, изучает как раз для того, чтобы дать оценку, которая совпадает с директивой Белого дома. И не случайно на мероприятии выступила та самая Сара Кэмерон, которая выпустила в ноябре 2018 года пропагандистскую фальшивку в виде псевдоисторической книги «Голодная Степь: голод, насилие и строительство Советского Казахстана». Она и является той политической установкой Вашингтона, где утверждается о геноциде казахского народа со стороны Москвы, когда во время коллективизации якобы погибло от трёх до четырёх миллионов жителей.



И эта книга, как и ее выводы, берутся за основу президентом Касым-Жомартом Токаевым, госсекретарем Крымбеком Кушербаевым и депутатами от правящей партии Нур Отан во время своих официальных докладов, статей и заявлений, где фигурируют эти лживые цифры, противоречащие архивным данным о трёх или четырёх миллионах замученных Сталиным и преступной советской властью казахов. При этом за основу идеологический диверсант и фальсификатор Сара Кэмерон берет перепись 1926 года, специально не указывая, что за этот период до 1936 года часть территорий республики с населением в два миллиона человек было передано Узбекистану, а часть населения откочевала в соседнюю Киргизию, сибирские и поволжские области РСФСР и тот же Китай.



Уже сейчас честными и последовательными историками вскрыта ложь Сары Кэмерон и указана реальная цифра жертв голода в 600 тысяч человек, которая подтверждена документально, а также вскрыты причины массового падежа скота, вызвавшие трагедию. Это гибель молодняка и взрослых особей из-за ледяных дождей в степи зимой 1932 года, когда поверхность снега в степи покрылась коркой из-за чего животные, не могли добыть пропитание. А также выяснилось, что выделяемая продовольственная помощь со стороны Москвы жителям КАССР попросту расхищалась или направлялась в те районы и аулы, которые не были охвачены голодом.



При этом местные партийные и хозяйственные кадры, состоящие на 70% вследствие проводимой политики кореннизации из казахов, и проводили политику коллективизации среди сородичей, иногда сводя счеты с недругами. Часть из них еще в то время были уличены в спекуляции выделенной из центра муки и продуктов. За такие перегибы к партийной, административной и даже уголовной ответственности были привлечены десятки тысяч таких национальных кадров. Их внуки и правнуки сейчас как раз сидят во власти, но тщательно скрывая архивы и реальную роль предков.

Зато в качестве врагов и организаторов голода казахстанскими властями выставляются русские во главе с евреем по национальности Филиппом Голощёкиным, возглавлявшим тогда республиканскую партийную организацию под руководством кровожадного Сталина. При этом они также опираются на оценки той самой Сары Кэмерон, которая, не моргнув глазом, утверждает, что результатом событий стала именно политика Москвы по проведению оседлости и уничтожению кочевого образа жизни.



«Нападение Москвы на кочевой образ жизни казахов стало основной причиной голода. Посредством коллективизации, а также путем кабальных заказных закупок зерна и мяса, Москва добивалась уничтожения кочевого образа жизни казахов. Ну и, как предполагает ваш вопрос, это было не только агрессия в отношении кочевой экономики, но и на культуру. К концу 1920-х годов советские эксперты поспешили заявить, что все аспекты кочевой жизни казахов «отсталые», и описывали оседлую жизнь как в большей степени соответствующую «современной культуре и цивилизации»», — заявляет американский историк.



То есть, цивилизаторская миссия советской власти и России представляется в качестве негативного образа, приведшего к «голодомору», а появление городов, заводов, медицины и образования подается как «агрессия» в отношении казахской культуры. Далее в своих статьях и книге, переведенной на казахский язык, Кэмерон делает вывод, что вообще весь негатив и гибель для «кочевой цивилизации» исходили сугубо от русских и их колонизаторской политики.

«Существуют, конечно, и другие факторы, которые важны для понимания причин Казахского голодомора. Например, в своей книге я показываю, как периоды интенсивного заселения казахской степи русскими крестьянами в конце XIX и в начале XX веков создали благоприятные условия и предпосылки для Казахского голодомора. Но установка советского режима на уничтожение пастбищного кочевого образа жизни стала самым существенным фактором», — заявляет Сара Кэмерон.

Что интересно, активным популяризатором работ и деятельности Сара Кэмерон внутри Казахстана стал один из известных идеологов, названный в простонародье «соловьём Назарбаева», Ермухамбет Ертысбаев, а также прозападный национал либерал Досым Сатпаев. Не зря он на этом круглом столе подробно остановился на издании книги американки на казахском языке при участии его частного культурно-просветительского фонда, который якобы преследует целью содействие просвещению молодого поколения о данном периоде истории Казахстана.



При этом данный «политолог» еще раз показал своё истинное лицо, так как ранее якобы всегда критиковал власть и слыл чуть ли не оппозиционным экспертом. Но в реальности, получая гранты от американских фондов, он оказывается также не прочь получить поддержку от казахстанских властей. Ведь он один из первых в РК, кто начал раскручивать тему «голодомора» при поддержке ЮСАИД в последние годы и сейчас не исключено, что станет известно о том, что и правительство также спонсировало его «работу».

Правда то, что происходит сейчас в виде работы комиссии по окончательной массовой реабилитации, созданной Касым-Жомартом Токаевым или данного помпезного круглого стола в Вашингтоне, является следствием многолетней политики. И ранее эту тему активно раскручивали ультраправые националисты и провластные либералы, а сейчас результаты их деятельности стали основой для правительственного курса. Вот, например, что писал об итогах июльского визита 2018 года в Вашингтон деятель объединения «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») Расул Жумалы:

«В Конгрессе США, мы встретились с представителями аппарата Конгрессмена Энди Харриса, который выступил одним из четырёх инициаторов законопроекта «О признании украинского Голодомора в США». С нами поделились стратегией того как можно и наш Казахстанский Ашаршылық («Голодомор») поднять на мировой уровень. Это история господа! Впервые в стенах законодательного органа США поднимается вопрос Ашаршылықа! И не только в Конгрессе, а также и в Госдепе, Сенате, Хельсинкской Комиссии, ЮСАИДе, Атлантическом Совете, Центре стратегических и международных исследований. Всем этим организациям был вручен Меморандум о признании Геноцида, выпущенный Форумом в мае этого года».

Теперь, надеюсь понятно, откуда растут ноги всей этой кампании по популяризации данного «Голодомора», и кто выступает главным заказчиком процесса украинизации Казахстана. В этом же ключе надо рассматривать и процесс окончательной реабилитации, запущенный президентом в прошлом году, в рамках которой планируется политически и юридически оправдать нацистских карателей из числа участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, а также террористов, шпионов, кулаков и басмачей, участвовавших в убийствах и диверсиях в 30-х и 40-х годах.

Примечательно, что в соседней Киргизии подобную инициативу с принятием закона «О реабилитации жертв политических репрессий» в конце 2019 года инициировал фонд Сороса и «Открытое правительство», финансируемое американским агентством USAID. Там также планировалось провести тотальную реабилитацию всех басмачей и предателей родины через созданные комиссии на местах, куда должны были по замыслу войти и представители прозападных НПО.



Но, если в Бишкеке инициатива продавливалась западными фондами через подкупленных чиновников и партийцев, то в Нур-Султане (Целинограде) она внедряется сверху по указу высших государственных служащих. Депутаты правящей назарбаевской партии Нур Отан в Мажилисе открыто призывают ввести, как и на Украине, уголовную ответственность за оскорбление пособника Гитлера Мустафы Шокая, казахских националистов из партии «Алаш» или за отрицание «голодомора». Так член комиссии по реабилитации и депутат парламента Берик Абдыгалиулы настаивает на том, чтобы в указе Касым-Жомарта Токаева об этом было прямо и окончательно закреплено.



«В Указе Президента о реабилитации это требование должно быть конкретно прописано. Чтобы привлекались к ответственности те, кто будет порочить Мустафу Шокая или Алихана Букейханова. Например, у нас же есть ответственность за оскорбление Елбасы или Президента. Точно так же должно быть принято решение о привлечении к ответственности тех, кто порочит алашординцев или отрицает факт голода. На мой взгляд, нам нужен такой документ. Полная реабилитация жертв политических репрессий требует и этого. То есть, мы должны не только реабилитировать этих людей, но и оградить их от оскорбительных высказываний», — требует депутат.

Среди тех, кто может быть реабилитирован, очевидно окажутся солдаты «Туркестанского Легиона», сформированного Вермахтом в 1941 году, в рядах которого воевали узбеки, казахи, киргизы, туркмены, каракалпаки и таджики; дивизии СС «Новый Туркестан», сформированной в 1944 году для борьбы с партизанами в Белоруссии; солдаты 1-го Восточно-мусульманского полка СС, сформированного в 1944 году и участвовавшие в подавлении Варшавского восстания. Те из них, кто не совершал жестоких преступлений, были реабилитированы еще в 1955 году, когда президиумом Верховного Совета СССР был издан указ «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны». Намечающая реабилитация охватит тех, кто не попал под амнистию 1955 года, а значит, непосредственно участвовал в военных преступлениях, так как «Туркестанский Легион» в числе других подразделений был признан преступным еще Нюрнбергским трибуналом.



Выходит, что этим процессом признания «голодомора» и реабилитации пособников нацизма напрямую руководят из Вашингтона, а агенты ЦРУ становятся признанными «историками», которые рисуют для Нур-Султана готовые цифры «миллионных жертв» с целью признания СССР преступным государством. То есть данной идеологической диверсией вбивается очередной клин на постсоветском пространстве, а республика полностью повторяет политическую эволюцию Украины.