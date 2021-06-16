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Московский листок

Вы уверены, что именно это хотели спросить?

Опубликовано 16.06.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Вы уверены, что именно это хотели спросить?

Власти начали мухлевать с опросами населения

Мнения жителей Москвы о продлении нерабочих дней в городе разделились поровну, одинаковое число респондентов (по 37%) выступило за и против, следует из итогов опроса сервиса по поиску работы SuperJob – это сообщают «Коммерсант» и ряд других СМИ.

В столице из-за ухудшения ситуации с коронавирусом нерабочие дни продлили до 20 июня, также в городе ввели дополнительные ограничения.

В опросе SuperJob с 12 по 15 июня участвовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения Москвы старше 18 лет.

При этом около 14% респондентов поддерживают возможность ужесточения ограничений. В числе предложений участники опроса назвали закрытие границ, принудительную вакцинацию и повторное введение самоизоляции.

Введение строгих мер, но без локдауна готовы поддержать 27%. Они предлагают вернуть удаленку и запретить «шабаши на стадионах».

41% москвичей выступают против ужесточения мер.

Меня удивляет трактовка опроса нашими СМИ. Если 37 процентов за локдаун, то логично предположить, что остальные 63 процента – «не за»?

И если 41 процент выступают категорически против, то это никак не одинаковое число с 37 процентами за.

В общем, москвичей в очередной раз не спросили, а когда выяснилось, что большинство против, сделали вид, что ничего не понимают в цифрах.

Мы даем свой опрос на ФОРУМе.мск и «Социал За», но без разночтений и двусмысленных вопросов, пока очень свежий, предварительный. И он очень красноречиво говорит – нет, ЭТИ меры практически никто не поддерживает!

 

Около 2 тысяч штрафов за нарушения карантинных мер,

связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, выписывается в Москве в среднем в сутки.

Об этом сообщил во вторник начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее, 9 июня, он сообщал, что до 1,5 тыс. человек получают в Москве такие штрафы – растет показатель, пополняется бюджет.

В общем, понятно, почему так много абсурдных ограничений – это выгодно, люди не соблюдают нелепых ограничений вроде ношения перчаток в метро – и налетают на штраф.

К примеру, Данчиков пояснил, что ограничения по посещению детских и спортивных площадок касаются только тех объектов, которые располагаются в парках. А возле дома – не касаются.

Возле дома отжиматься не опасно, и песочница безопасная, а вот в парке – ого-го!

В прошлом году почти 200 миллиардов насобирали – и пустили «на ускорение строительства». Вот этого.

А.Б.



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