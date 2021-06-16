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Московский листок

Судья Дредд не знает апелляций

Опубликовано 16.06.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Судья Дредд не знает апелляций

Протокол без адвоката – это недопустимое доказательство!

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по делу гражданина, задержанного на митинге 31 января.

Полиция долго не допускала к нему защитника – и за это время успела взять все объяснения и составить протокол по «митинговой» ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Однако суд назвал составление протокола в отсутствие защитника «существенным процессуальным нарушением», а сам документ – недопустимым доказательством.

У нас, к сожалению, не прецедентное право, то есть справедливое решение суда в Питере не гарантирует от несправедливых решение по подобным делам по всей стране.

А так за последние лет десять «митинговая» статья стала применяться просто «на поток». Вплоть до того, что видных оппозиционеров задерживают в подъезде по дороге в булочную и рисуют именно эту статью – и где тут взяться адвокату?

Впрочем, правосудию тоже взяться неоткуда…


Камеры слежения начнут сами принимать решения

В правительстве РФ обсуждается вопрос о разработке ГИС "Национальная платформа видеонаблюдения", которая объединит все системы видеонаблюдения в стране. На ее разработку планируется потратить 250 млрд рублей за пять лет. 

Проект предполагает установку "умных" камер с функцией первичного анализа. Сейчас системы видеонаблюдения отправляют видео в центры обработки данных (ЦОД) методом непрерывного потока.

Это технология, которая требует слишком большого числа ЦОД, поэтому камеры, которые запустят в рамках ГИС, планируется оснащать вычислительными модулями, система будет самостоятельно распознавать некоторые инциденты, например преступления, и только потом отправлять данные в ЦОД.

Следующим этапом система сама начнет принимать решение о пресечении правонарушения. Первый опыт уже есть – недавно на Ближнем востоке израильский дрон уже принял самостоятельное решение об уничтожении потенциального террориста.

Израиль – один из технологических лидеров планеты, нет сомнения, что остальные пойдут по этому же пути.

На фоне повсеместного ношения масок и другого камуфляжа о вероятности ошибки говорить не приходится.

«Маска-маска, я тебя знаю!» И все. Привет. И никаких адвокатов, свидетелей, следствия…



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