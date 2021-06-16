Как всегда, Путин угощает – за счет заведения

Меры по поддержке малого бизнеса, которые президент Путин озвучил на Петербургском экономическом форуме, не станут большим грузом для бюджета. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС.

А хорошо ли это, что не станут?

Путин предложил в 2021 году запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). По его словам, планируется запустить зонтичное предоставление поручительств - Корпорация МСП будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров.

Президент РФ также заявил, что планируется сохранить льготы по страховым взносам для небольших компаний, которые были введены в 2020 году.

Глава государства также предложил запустить с 2022 года пилотный проект по плавному переходу компаний общественного питания с упрощенного на общий режим налогообложения. При этом предприятия с выручкой до 2 млрд рублей будут освобождены от уплаты НДС.

Помимо этого, Путин призвал освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля, а также предложил увеличить до 25% долю товаров, которые крупные компании и государственные заказчики покупают у малого бизнеса.

То есть государство принципиально ничего НЕ ДАЕТ малому бизнесу, а только собирается с него МЕНЬШЕ БРАТЬ.

У тебя продаж ноль из-за локдауна, а тебе обещают общий режим налогообложения и не брать налог с малых оборотов. А у тебя вообще оборотов нет! Вообще платить не с чего, и жить не на что.

Ну типа «мы тебя не больно зарежем».

А.Б.