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Московский листок

Массовые прививки в Москве: незаконно, но разумно

Опубликовано 16.06.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Массовые прививки в Москве: незаконно, но разумно

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Такое же постановление выпустила главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Мэр Москвы подписал соответствующий указ.

Обязательные прививки должны сделать работники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, банков, почты, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и т.д. 

Также работодатели должны до 15 июля обеспечить вакцинацию 60% сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. К 15 августа сотрудники компаний должны сделать вторую прививку. 

Заболеваемость 6 июня выросла на 11%, в последующие дни прирост составил до 20%. Среди заболевших 73% — работающие люди, 14% — пенсионеры, 13% — дети.

***

Законность всего происходящего, начиная с права мэра города подписывать какие-то "указы", как будто он владетельный сеньор, вызывает большие сомнения.

Однако разумность таких мер достаточно очевидна.

Везде, кроме России, вакцинация помогает

Люди, имеющие по своей работе много контактов, должны прививаться в обязательном порядке - это больше не их личное дело, они же могут заражать других.

Не решен вопрос и возможных последствий вакцинации, что при массовом прививании дать, конечно, массовые побочные эффекты: кто там знает, какие хронические болезни у официантки из Киргизии? Навряд ли она скрупулезно вписывала весь свой анамнез в медицинскую книжку.

Но тут ничего не поделать, общество имеет право и требовать, а не только просить. 

Ну и вопрос к работодателям, которые обязаны что-то там обеспечить - да не обязаны они, конечно. Но их будут заставлять, очевидно. И не слишком законно, полагаю.

Но прививок от нарушений законности пока не изобрели.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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В РОССИИ ОЖИДАЮТ ПИК ЗАБОЛЕВНИЙ В ИЮНЕ(?)
ИВАН СУХОВ написал 16.06.2021 13:32
ПОЧТИ ВСЕ КРУПНЫЕ СМИ СООБЩАЮТ (ДОСТАТОЧНО СПОКОЙНО ЕСЛИ
НЕ ВЕСЕЛО) ЧТО В РОССИИ ОЖИДАЮТ(!) ПИК РОСТА ЗАБОЛЕВАНИЙ КОВИДОМ В СРЕДИНЕ ИЮНЯ.
ГДЕ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ ПОКА НЕ СООБЩАЕТСЯ!
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