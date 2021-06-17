Не любит наше государство выполнять свои обязательства. Даже если речь идет о таких вроде бы серьезных структурах, как ФСБ. Есть у этой организации Управление специального строительства. Оно нанимало рабочих для своих задач, и предоставляло им жилье в общежитии на ул. Авиаторов, д. 9. Люди не получали при этом никаких прав на жилье. Они сначала там просто жили (некоторые уже по 20 лет живут), потом с ними стали заключать договора (но не соцнайма).

Все было более-менее хорошо, пока в 2016 г. в управлении не началась «оптимизация», которая выразилась в увольнении работавших там строителей. Они устроились кто как может, кто-то например пошел работать в соседнюю больницу. Одним увольнением оптимизация не закончилась, и начальство решило выселить уволенных из общежития. Первая попытка, которая была в 2016 г., завершилась неудачей для начальства, в том числе благодаря вмешательству активистов.

В 2021 г. начался второй этап. Несколько человек получили решения суда о выселении. Все остальные находятся в подвешенном состоянии. Прав на жилье у них нет, есть только талоны, что они заплатили коммунальные услуги. Выяснились интересные вещи: здание, оказывается, признали аварийным (когда, неизвестно), поэтому с 1 июля 2021 г. все должны быть выселены в связи с капремонтом, который продлится до 31 декабря 2022 г. Была попытка при помощи депутата и начальства больницы остановить выселение жильцов, работающих там, но в ответ пришла только отписка.

Выселение было запланировано на 9 июня, на улицу должны были пойти три семьи. Люди пытались добиться отмены этого решения, ссылаясь на то, что на улицу собираются выселять несовершеннолетних детей и стариков, на что власти ответили, что им все равно: "У всех детей есть отцы, пусть отцы и беспокоятся, куда выселяются их дети". Тогда людей все-таки не выселили, но угроза остается постоянной.

Сегодня состоялся сход жильцов общежития, которые вместе с активистами решили продолжать кампанию за закрепление за ними права на жилье. Цель жильцов — добиться передачи общежития в муниципальный жилой фонд и заключения с ними договоров соцнайма, чтобы они могли жить там дальше, либо, если здание признано аварийным, получили бы другое жилье от города (такое право закреплено в законе).

Решить проблему выселения можно только коллективными действиями жильцов этого общежития (желательно при поддержке других общежитий и активистов). Одних писем во власть недостаточно, они их просто игнорируют. Нужны массовые акции у органов власти (прокуратура, префектура и т.п.), которые заставят чиновников зашевелится.

Если на эти акции придут депутаты – хорошо, пусть помогут, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Жильцы поймут, что они помогли себе сами, сорганизовавшись и проявив инициативу, при поддержке своих первых помощников – активистов. Своих депутатов у нас сейчас нет, по известным причинам. Это другая проблема, которую нужно решать.