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Московский листок

В Женеве прошла стрелка Байдена и Путина

Опубликовано 17.06.2021 в разделе комментариев 0

путин байден
В Женеве прошла стрелка Байдена и Путина

Собирались перетирать 5 часов, но  устали друг от друга уже через 4,5.

Воспроизвожу диалог, как он мне представляется.

- Мы тут с братвой решили, что нам не нужен этот кипешь. Мы погорячились, вы не поняли, но ша! Иначе прольется кровь, а нам с вами этого не требуется.

- Мы то люди солидные, в законе. А кто ты таков, и поставить тебя на перо или посадить за стол – это еще надо посмотреть. Верни что взял, тогда будет разговор.

- Я взял свое, фраера даже не успели понять, куда все подевалось.

- Так тот фраерок наш был, с нами делился. А теперь не делится.

Ну примерно так.

Перед саммитом я говорил, что Путину лучше бы отменить позорище. А он не отменил…

Ну так получи!

Президент США Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве «дал ему понять», что последствия смерти Алексея Навального в колонии «будут разрушительными для России». Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции после саммита.

Сам же Путин в ходе своей пресс-конференции по итогам саммита заявил, что Навальный «сознательно» вернулся в Россию, чтобы посидеть в тюрьме.

"По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, которого вы упомянули. Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон, он обязан был отмечаться, как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания, сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение… Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чем здесь можно говорить?", - сказал российский президент...

Дебилы, которые пишут тексты Путину, гораздо опасней для России, чем ЦРУ, БНД и Моссад вместе взятые.

«Этот господин» выехал на лечение за границу в бессознательном состоянии после отравления, и разрешение на вывоз тела Навального давалось на самом верху, невозможно представить, что Путин был не в курсе, при каких обстоятельствах и в каком состоянии его вывозили.

В чем в такой ситуации его личная вина? И зачем объявлять в розыск человека, который является личным гостем канцлера Германии и его местонахождение показывают по телевизору?

А он при этом еще и возвращается, хотя ведь ясно намекали – не надо…

Это президент говорит…

А.Б.



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