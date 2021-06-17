Байден подарил Путину зарницы счастья и доверия

Браво! На пресс-конференции Путин публично сравнил BLM с ФБК. Сказал, что сочувствует США, когда видит погромы и не хочет, чтобы у нас это повторилось, поэтому структуры Навального и попали под пресс. А репрессии в России Путин оправдывал репрессиями в США, вспомнив количество уголовных дел после захвата Конгресса.

Ещё, что любопытно, любые общественные организации, работающие с США – враги, потому что США объявили Россию врагом. При этом, когда власть и бизнес работают с США – это замечательно. Путин очень переживал, что некоторые американские бизнесмены ушли из России и отдали бизнес конкурентам из других стран. Типа мы Россию продадим сами, без какого-то Навального.

Это мы уже проходили, когда перед выдвижением Медведева на должность временного президента, Путин на митинге заклеймил тех, кто «шакалит у иностранных посольств», после чего выдвинули в Президенты либерала Медведева и начали «перезагрузку» с США. Правда, из-за Грузии и Украины всё пошло немного в сторону и пришлось теперь делать дубль два.

На встрече с Байденом, по словам Путина, промелькнули «зарницы счастья и доверия». Вообще, Путин выглядел человеком, проделавшим огромную работу, речь идет не о последних часах, а о последних 7 годах, когда после Крыма и Донбасса нужно было вернуть Россию, а на самом деле себя и свое окружение, так как другой России для них нет, в элитарный клуб. Похоже было, что после этой встречи Путин мог упасть на плечо Лаврова и заплакать. Вот она – Победа! Байден сел с нами договариваться. Добились. Мы шли к этому долгих 7 лет, а может и 13, если считать с Грузии. Война окончена.