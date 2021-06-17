Немецкие солдаты, расквартированные в Литве, устроили неонацистскую вечеринку, в ходе которой изнасиловали сослуживца

Об этом пишет Spiegel.

Постараюсь изложить, максимально щадя чувства зрителей.

Взвод 92-го учебного танкового гренадерского батальона из миссии НАТО устроил «восстановительное мероприятие». 30 апреля подразделение заселилось в один из отелей в городе Рукла. Выяснилось, что в ходе вечеринки солдаты пели правые экстремистские и антисемитские песни. В частности, они исполнили «серенаду», посвященную Адольфу Гитлеру.

Точно с кем-то перепутали…

В тот же вечер один из солдат совершил сексуальные действия со спящем товарищем и снял это на видео. Видимо, выпили основательно.

Также выяснилось и о других случаях неуставного отношения в подразделении. В частности, один из солдат афганского происхождения в течение нескольких месяцев подвергался сексуальным издевательствам и оскорблениям.

То есть работа офицеров-пролитработников была недостаточной.

15 июня министр обороны Германии Аннегрет Крам-Карренбауэр назвала поведение солдат «непростительным» и «постыдным». Весь взвод решили вернуть в Германию.

В Германии не страшно, там привычные…