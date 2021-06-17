Потихоньку выясняется, что случилось на китайской АЭС

Как говорится в заявлении министерства охраны окружающей среды, причиной этого могло стать повреждение топливных стержней.

Министерство охраны окружающей среды КНР опровергло информацию американского телеканала CNN об утечке радиации и повышении уровня излучения вокруг АЭС "Тайшань". Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении этого ведомства.

Министерство охраны окружающей среды КНР сообщило о повышении уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на первом энергоблоке АЭС "Тайшань". Причиной этого стало повреждение топливных стержней. Как отметило ведомство, повреждено около пяти стержней из 60 тыс. Таким образом, доля поврежденных топливных элементов составляет менее 0,01%, что намного ниже допускаемого конструкцией показателя в 0,25%.

В общем, подтверждена авария на АЭС, но утечка радиации в окружающую среду отрицается.

Так происходит при любой серьезной аварии на АЭС в мире – сначала фаза отрицания утечки в окружающую среду, потом утечка признается, но сообщается, что окружающей среде это нипочем. Потом уже начинают давать более-менее объективную информацию. Ждем.

А.Б.