Дума напоследок приняла целую пачку законопроектов

Порно можно будет смотреть через госуслуги?

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете. Такое видео предлагают разделить на «незаконное» и «не запрещенное законом». Вторую категорию смогут смотреть только совершеннолетние, которые прошли регистрацию через портал госуслуг.

Не вижу проблем.

После голосования на Госуслугах по праймериз «Единой России» никакое жесткое германское порно уже не может оскорбить взыскательного вкуса.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении административных штрафов за публикацию в СМИ материалов с упоминанием террористических организаций без указания, что они ликвидированы или признаны запрещенными в РФ.

То есть после каждого упоминания, скажем, Аль Каеды, надо обязательно писать или говорить, что эта организация запрещена на территории РФ. Все и так знают, но обязательно надо показать, что ты идиот и с умными видом сообщаешь всем известные вещи.

Зачем это?

Ну, наверно, чтобы люди, услышав про Аль Каеду, запрещенную на территории РФ, случайно не пошли и не записались в Аль Каеду, запрещенную на территории РФ, хотя здесь и близко нет никакой Аль Каеды, запрещенной на территории РФ.

Дума приняла закон о блокировке сайтов со сведениями о лицах под госзащитой

Поддержанный депутатами закон также наделяет госзащитой любых сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки России.

Помните, как майор и начальник отделения расстрелял из табельного пистолета покупателей магазина?

Так вот, по этому закону наказывать надо было не его, а тех, кто опубликовал о нем сведения – фото, фамилию и должность.

И никто бы не узнал. Майора бы, конечно, наказали – понизили бы в должности, например. Потом опять повысили – сотрудник-то был перспективный. На хорошем счету.

Дума приняла закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников

Исключение составят случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

Видимо, тоже по той же логике – чтобы люди, увидав портрет нацистского военного преступника, не прониклись к нему теплыми чувствами за его небесную красоту или не перепутали его с дедушкой из «Бессмертного полка».

Кстати, случаи появления портретов нацистских лидеров на шествии «Бессмертного полка» и правда случались.

А.Б.