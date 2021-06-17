Обзор новостей: Собянинский локдаун, новые штрафы - что дальше? Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Власти начали мухлевать с опросами населения 2 Около 2 тысяч штрафов за нарушения карантинных мер 3 Спор о необходимости ношения масок в общественных местах закончился стрельбой 4 Поголовная вакцинация дает таки эффект 5 Протокол без адвоката – это недопустимое доказательство! 6 Камеры слежения начнут сами принимать решения 7 Как всегда, Путин угощает – за счет заведения 8 ВВС Израиля нанесли удары по нескольким объектам в секторе Газа 9 Коммерческая станция на околоземной орбите придёт на смену Международной космической станции (МКС) 10 Минобороны оснащается вертолетами для генералов



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