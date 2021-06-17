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Обзор новостей: Собянинский локдаун, новые штрафы - что дальше?

Опубликовано 17.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Власти начали мухлевать с опросами населения

2 Около 2 тысяч штрафов за нарушения карантинных мер

3 Спор о необходимости ношения масок в общественных местах закончился стрельбой

4 Поголовная вакцинация дает таки эффект

5 Протокол без адвоката – это недопустимое доказательство!

6 Камеры слежения начнут сами принимать решения

7 Как всегда, Путин угощает – за счет заведения

8 ВВС Израиля нанесли удары по нескольким объектам в секторе Газа

9 Коммерческая станция на околоземной орбите придёт на смену Международной космической станции (МКС)

10 Минобороны оснащается вертолетами для генералов



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